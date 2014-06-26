Neçirvan Barzani, Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Irak'ta yaşanan krizden çıkış yolunu görüşmek için Ankara'ya geldi.

Saat 09.00 civarında Dışişleri Bakanlığı'nın konutuna gelen Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Görüşmeye Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Petrol Bakanı Aşti Hawrami de katıldı. Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de saat 10.15'te Dışişleri Konutu'na geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Neçirvan Barzani daha sonda Başbakan Erdoğan ile görüştü. Sabahki toplantıya katılan isimlerin hepsi bu görüşme için Başbakanlık konutuna geçti.

Barzani daha önce yaptığı bir açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu çok değerli bulduklarını ifade etmişti.

Irak'ta siyasi kriz

Neçirvan Barzani Irak'taki durum için de "Olanlar askeri bir mesele değil. Mevcut durum için siyasi bir çözüme ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve olanları Irak'taki Sünni halkın önemli bir kesiminin marjinalleşmesinin bir sonucu olarak görüyoruz. Sünniler siyasi projenin bir parçası olmadıklarını hissediyor. İki yıl önce Felluce halkının adil talepleri vardı. Hükümetin halkın bu taleplerine cevap vermesi, şiddetten uzak siyasi bir çözüm bulması gerekirdi." demişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de ülkede yaşananların ardından "Artık Kürt halkının geleceğini tayin etme vakti geldi" demiş ancak 'bağımsızlık' kelimesini kullanmamaya özen göstermişti.

Irak’ın artık bir arada kalabilmesinin güç olduğunu söyleyen Barzani, “Çünkü şu an tecrübe ettiğimiz şey bize bu şekilde devam edemeyeceğimizi gösteriyor. Bugünkü Irak, bildiğimiz ve yaşadığımız iki hafta önceki Irak’tan artık farklı” dedi.

Ülkede yaşanan son gelişmeler ve ABD yönetiminin çağrıları üzerine yeni bir geçiş hükümeti kurulması sürecinin başlaması bekleniyor.

Ancak Irak Başbakanı Nuri Maliki devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 'kurtarma hükümeti' arayışlarının anayasaya aykırı olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Petrol sevkiyatı mayısta başladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Türkiye’ye ihraç edilen petrolün uluslararası piyasalara sevkiyatı 22 Mayıs’ta başlamıştı. Kürtlerin merkezi hükümetin onayı olmaksızın uluslararası piyasaya sattığı petrol Erbil-Bağdat hattında gerginliğe neden olmuştu.

IŞİD'in ilerleyişi

Ülkede uzun süredir devam eden kaos, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD’in bölgeye düzenlediği saldırının ardından Irak ordusunun askerleri bölgeden çekilmişti.

IŞİD, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüt. Selefi ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede şeriata dayalı bir devlet kurmak istiyor. 2004’te Irak’ta kurulan ve şu anda liderliğini Ebubekir El Bağdadi’nin yaptığı IŞİD, Suriye ve Irak’taki en güçlü silahlı gruplar arasında yer alıyor.

IŞİD, Suriye’de Mumbuc, petrol bölgesi Rakka ve Irak sınırına yakın Deyr Ez-Zor kentlerini elinde tutuyor. Irak’ta ise Anbar eyaletindeki Felluce ve Ramadi’yi büyük oranda kontrolü altına alan örgüt, son olarak Musul, Tikrit ve Ürdün sınırına yakın bölgeleri de alarak Suriye ve Irak’ta Sünni nüfusun yaşadığı geniş bir alana oturdu.