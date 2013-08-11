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Çiçek: Necdet Özel’in, İlker Başbuğ için gösterdiği çabaya ben şahidim

TBMM Başkanı Çiçek, İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile ilgili 'Bu sessizlik ne kadar sürecek?' yönündeki eleştirisiyle ilgili olarak, 'Özel’in hiç susmadığına ben şahidim' dedi

11 Ağustos 2013 15:25

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Genelkurmay'ın sessizliği ne kadar sürecek?" açıklamasıyla ilgili olarak, "Sayın Genelkurmay Başkanı’nın bu konuda ortalığı velveleye vermeden çözüm bulunması için büyük çaba gösterdiğine ben şahidim. Gösterdiği yoğun çabayı ben biliyorum" dedi.

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e sorduğu “Ne zamana kadar susacaksınız” sorusuna dün Genelkurmay’dan yanıt gelmiş, askeri kaynaklar, “Genelkurmay Başkanı’nın kamuoyuna açıklama yapmamış olması, sustuğu anlamına gelmez. Dışarıdan sessiz görünebilir ama hemen her gün bu konuya mesai ayırmış ve resmi ikili görüşmelerde de İlker Paşa başta olmak üzere komutanlara yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğunu hep yüksek sesle söylemiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Askeri kaynakların Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın aktardığı bu görüşlerin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Cemil Çiçek de Bila’ya konuşarak, askeri kaynakların bu açıklamalarına destek verdi.

Çiçek, ‘Sayın Genelkurmay Başkanı’nın bu konuda ortalığı velveleye vermeden çözüm bulunması için büyük çaba gösterdiğine ben şahidim. Gösterdiği yoğun çabayı ben biliyorum’ yorumunu yaptı.

 

Birçok kez tanık oldum

 

Cemil Çiçek şunları söyledi:

“Sayın Genelkurmay Başkanı’nın bu konuda ortalığı velveleye vermeden çözüm bulunması için büyük çaba gösterdiğine ben şahidim. Gösterdiği yoğun çabayı ben biliyorum. Ben Milli Güvenlik Kurulu da dâhil devletin birçok toplantısına katılmış biriyim. Keçi can derdinde, kasap et derdinde. Sayın komutanın sorunu çözme çerçevesinde çok büyük bir çabanın içinde olduğuna çok kez tanık oldum.”

 

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