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TSK'da bir ilk: Necdet Özel köy korucularına teşekkür etti

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Cumhuriyet Bayramı'nın 90. yılı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında ilk kez köy korucularına da teşekkürlerini iletti

29 Ekim 2013 14:05

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında ilk kez köy korucularına da teşekkür etti. Özel, geçen yılki kutlama mesajında aileleriyle birlikte TSK mensupları, gaziler ve emeklilerinin ve şehit ailelerinin bayramını kutlamıştı.

Bu yıl ise ''Şehit ve gazilerimizin kıymetli aile fertlerinin, hayatta olan gazilerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr mensuplarının, değerli aile bireylerinin, emekli mensuplarımızın, köy korucularımızın ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi.

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