Necdet Menzir hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eski Ulaştırma Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü International Hospital'da hayatını kaybetti.
Bursa'da 1945 yılında doğan Menzir, Ankara Polis Akademisi'ni bitirdi.
Ordu, Denizli, Diyarbakır ve Olağanüstü Hal Bölge, Kocaeli ve İstanbul emniyet müdürlükleri yapan Menzir, 20. Dönem'de Doğru Yol Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.
1997-1998 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı yapan Menzir, evli ve 2 çocuk babasıydı.