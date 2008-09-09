Necati'den Lincoln'e taş



Galatasaray'dan İspanya'nın Real Sociedad takımına kiralanan Necati Ateş, eski takım arkadaşı Lincoln'ün beklenen performansı gösteremediğini iddia ederek, "Kalsaydım, ondan daha kötü oynamazdım" dedi.



Bu sezon, Real Sociedad ekibiyle İspanya 1. Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek olan Necati Ateş, transferinin öyküsünü ve Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılışı ile ilgili açıklamalar yapan necati, 10 numaralı formasını teslim ettiği Lincoln ve yeni transfer Milan Baros'la ilgili yorumlarda bulundu.



Brezilyalı Lincoln’e göndermede bulunan golcü oyuncu, "Lincoln geldiğinde, Haldun Üstünel'le görüştüm. Formamı Lincoln'e vermem gerektiğini söyledi. Ben de vermeyeceğimi ilettim. Daha sonra vazgeçip, kendiliğimden formayı teslim ettim. Bakarsanız, Lincoln şu ana kadar Galatasaray'a hiç bir şey katmadı. Kişi olarak sevdim, iyi bir oyuncu ama güçsüz. Oynasaydım, ondan daha kötü bir performans sergilemezdim diye düşünüyorum. Milan baros ise çok önemli bir transfer. Uyum sürecini atlatırsa başarılı olacağını ve Türkiye'de çok gol atacağını düşünüyorum. Zaten Galatasaray'ın bu seneki transferlerini genel olarak beğeniyorum" şeklinde konuştu.



Deneyimli futbolcu özeleştiri yapmaktan da çekinmezken, "Elbette benim de hatalarım oldu. Dolduruşa gelip, zaman zaman gereksiz çıkışlar yaptım. Ancak, kimseye kırgın değilim. Onlar kulübü, ben de kendi geleceğimi düşündüm ve hiçbir zaman saygısızlık yapmadım” dedi.



Sociedad'ın daha önce de kendisi için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Necati, "2 yıl önce Galatasaray'da as oyuncuyken de beni istemişlerdi. Ancak, bonservisimin yüksekliği ve benim de Galatasaray'da mutlu olmam sebebiyle transfer gerçekleşmedi. Bu sene yeniden benimle temasa geçtiler. Menajerim ilk başta ikinci ligde oynamayacağımı söylemiş, fakat inatçı davrandılar. Takıma yapılan takviyeleri de görünce gitmeye karar verdim. Şu anda kazanacağım paranın iki misline Ukrayna veya Rusya'da da oynayabilirdim. Ancak İspanya'da forma giymek daha cazip geldi. Başarılı olursam İspanya'da başka bir kulübe geçiş yapabilirim" diye konuştu.



Necati, İspanya'da çok iyi karşılandığını belirtirken, daha önce Real Sociedad forması giyen Nihat ve Tayfun gibi isimlerin, İspanyolların Türk oyunculara karşı bakışını değiştirdiğini söyledi.



28 yaşındaki oyuncu, "Rüya gibi bir karşılama yapıldı. Ailemi ve beni el üstünde tutuyorlar. 10 numaralı formayı giyeceğim. Türkiye'de elimden alınan 10 numaralı formayı, bir İspanyol kulübü tereddüt etmeden bana verdi. Çok büyük gurur duydum. Ama şunu da söylemek lazım; Nihat ve Tayfun burada çok olumlu izler bırakmış. Kulüp çalışanları ve taraftar, ikisini de hala çok seviyor. Özellikle Nihat burada idol olmuş durumda. Ben de onlar sayesinde büyük ilgi görüyorum" dedi.

