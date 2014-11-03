Necati Şaşmaz'ın çenesindeki kırıklara operasyon

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayız, dizi setinde kaza geçiren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın çenesinden başarılı bir operasyon geçirdiğini kaydetti.



Prof. Dr. Ünal Bayız, hastanede düzenlenen basın toplantısında, oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Dizi çekimleri sırasında otomobilinin kayması ve duvara çarpması sonucunda kafa travması geçiren Necati Şaşmaz'a çekim platformunda bekleyen ambulansta hemen ilk müdahalenin yapıldığını ve oyuncunun hastanelerine getirildiğini ifade eden Bayız, bunun büyük bir şans olduğunu belirtti.

Bayız, "Hastanemize geldiği andan itibaren hayati tehlike tespit etmedik, bilinci hep yerindeydi, bilinci açıktı. Gerekli müdahaleleri ve filmleri incelemesini yaptıktan sonra müşahede altına aldık. Gerçekten Necati bey filmde canlandırdığı Polat Alemdar kadar güçlü, fiziksel olarak da ruhsal olarak da güçlü. Bize de çok yardımcı oldu. Gerekli hazırlıkları yaparak pazar günü saat 14.00 sularında ameliyata aldık, çenesinde tespit edilen kırıklar başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Şu anda takibi devam etmektedir" diye konuştu.

Çene kırığı tamiri ameliyatı geçiren oyuncunun yüzünde herhangi bir izin kalmayacağını kaydeden Bayız, "Ufak tefek çizikler ve yanık izleri vardı, hava yastığının patlamasına bağlı, bunlar hiçbir tehlike ve sorun oluşturmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ercan Cihandide de ameliyat hakkında bilgi verdi.

Cihandide, oyuncunun alt çene kemiğinin iki ayrı yerinde kırık tespit ettiklerini, ağzın içinde yapılan kesiyle kırık hattına ulaştıklarını ve tel taktıklarını aktardı. İyileşme için en az 4 haftanın gerekli olduğunu kaydeden Cihandide, "Ne zaman dizi setlerine dönebilir?" şeklindeki soru üzerine ise, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne zaman kendini hazır hissederse. Hasta yakınları bize ameliyat ne kadar sürer diye sorarlar, ameliyat bitene kadar sürer deriz. Onun için çok erken bir şey söylemek için. Şu anda da konuşuyor. Konuşmasıyla ilgili bir şey yok. Psikolojik açıdan da iyi" dedi.

Cihandide, oyuncunun bu süre içinde sıvı gıdalarla besleneceğini de söyledi.