Necati Şaşmaz'a polis eskortu

Bazı sahneleri nedeniyle İsrail’in tepkisini çeken “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, önceki gece Maçka’daki Scotch Club Discotheque’de arkadaşlarıyla eğlenirken, kapıya da bir polis otosu geldi.



Sabah altıda Club’dan gazetecilere görünmeden ayrılmak isteyen Şaşmaz, kapıya yanaşan otomobiline bir koruma ordusu eşliğinde bindi. Şaşmaz, Nişantaşı’ndaki şirketi Pana Film’e geçti. Bu sırada polis otosu da Şaşmaz’ın aracına eşlik etti.



Şaşmaz’ın içeri girmesini bekleyen polis otosu, daha sonra şirketin önünden ayrıldı. Emniyet yetkilileri de polisin tesadüfen Şaşmaz’la aynı yerlerde olduğunu belirtti. Polislerin, Şaşmaz’a “Gideceğiniz yere kadar bırakalım” diye jest yaptıkları, Şaşmaz’ın da “Gerek yok çocuklar, zaten gideceğimiz yer 500 metrelik mesafe” dediği, ancak, buna rağmen polislerin ünlü oyuncuya eşlik ettiği öğrenildi.