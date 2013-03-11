Necati Şaşmaz kalp krizi geçirdi

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, bir sahnenin çekimi sırasında rahatsızlandı. Yapılan tetkikler sonrasında Şaşmaz’a üç gün önce Maslak Acıbadem Hastanesi’nde anjiyo yapıldı.

Üç ay önce Nagehan Kaşıkçı’yla evlenen ve Maldivler’de balayı yapan Şaşmaz’ın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi Nagehan Kaşıkçı, ameliyat sonrası Necati Şaşmaz'ın başucundan bir an olsun ayrılmadı. Şaşmaz'ı Ünlü oyuncu, anne ve babasının evlilik yıldönümü olduğu için 12.12.2012 tarihinde Nagehan Kaşıkçı'yla evlenmiş, Maldivler'de balayı yapmıştı. Necati Şaşmaz, balayı sonrası da bir süre dinlenip birkaç hafta önce setlere dönmüştü.

Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Pana Film ekibi Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Kaşıkçı'yı ameliyat sonrası hastanede ziyaret etti.