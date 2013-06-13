Necati Şaşmaz gergin havayı yumuşattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak Hasan Kaçan ve Necati Şaşmaz ile görüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmeye İçişleri Bakanı Muammer Güler, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katıldı. Ünlü oyuncular görüşme sonrası basına açıklamada bulundular.

Oyuncu Necati Şaşmaz da yaklaşık 2 haftadır yaşananlardan dolayı herkes gibi kendisinin de çok üzgün olduğunu belirterek, "Maalesef 'Türkiyemiz bunu hak etmiyor' demekten başka bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

"Bizim iletişim eksikliğimiz var. İletişimimizdeki kopukluğu ancak birbirimize tahammülümüzle gideribeleceğimizi düşünüyorum" diyen Şaşmaz, bu konulardaki hassasiyetini, düşüncelerini, fikirlerini, hissetiklerini Sayın Başbakanla paylaşmak, ona aktarmak istediğini belirtti.

'Bu insanları zoraki taraf olmaya itmemeliyiz'

Daha önce Gezi Parkı'na gittiğine dair bir haber yayınlandığını, bunun doğru olmadığını ifade eden Şaşmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla oradaki arkadaşların beni taraf etmeye çalışması hiç hoşuma gitmedi. Bu bir mahalle baskısı gibi geldi. Medyanın yapmaya çalıştığı buydu. Bu insanları zoraki taraf olmaya itmemeli. 'Gezi Parkı'na neden gitmem', şundan gitmem; bir yerde 'ben Atatürk'ün askeriyim', diğer yerde 'ben örgütün askeriyim' diyenlerle aynı yeri paylaşmak Atatürk'e bile hakarettir aslında, o yüzden orada bana göre kültür yozlaşması yapılmakta, değerlerimizin içi boşaltılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum."

Şaşmaz, Türkiye'nin son günlerdeki durumunun herkes gibi kendisini de üzdüğünü vurgulayarak, "Türkiye bunu hak etmiyor, yurtdışından birçok dostum, arkadaşım aradı 'neler oluyor Türkiye'de' diye sordular. Onlara da sesleniyorum; Türkiye emin, Türk milleti emin ve emin olmaya devam edecek, bize güveninizi asla azaltmayın" ifadesini kulandı.

Demokratik istekleri, özgürlük taleplerini sadece söylemle değil, görselle de dünyaya vermenin gerekli olduğunu bildiren Şaşmaz, yaşanan süreçte akademisyenlere, sosyologlara büyük görev düştüğünü söyledi.

Sosyologların bugünü, bir an önce "acil değil ama çabuk" şekilde, tarafsız olarak çözümlemesi gerektiğini vurgulayan Şaşmaz, "Bizim, gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor. Bizim sosyologlarımız bize bu yolu gösterirse biz de doğru anladığımız ışığa ulaşabiliriz" dedi.

Sosyolog ve araştırmacılardan tek isteğinin tarafsızlık olduğunu vurgulayan Şaşmaz, tarafsız sosyologları takip ederek, doğru yola ulaşılacağına inandığını dile getirdi.

'Ülkeye nazar değdi dua okuyalım'

Şaşmaz, "Birbirimizi Allah için sevelim. Sabır kelimesi çok güzel ama tahammül de bir yük taşıma durumu var, bunu rızayla taşıyorsunuz. İnşallah hepimize Allah tahammül versin. Bana göre bu ülkeye nazar değmiştir, dua okuyalım, bu üzerimizden gitsin. Hiçbirimiz istemez bu ülkenin kötü duruma düşmesini, çünkü bu gemide hepimiz varız, batarsa hepimiz batarız" yorumunda bulundu.

Başbakan Erdoğan'a düşüncelerini anlatmak için randevu talebinde kendisinin bulunduğunu anlatan Şaşmaz, Topçu Kışlası'nın animasyonlarını izlediklerini ve çok beğendiğini, yapılmak istenen projede daha fazla yeşilin bulunduğunu söyledi.

Şaşmaz, Başbakan Erdoğan'a Gezi Parkı'na birlikte gitme teklifinde bulunduğunu ve onun da "Tabii ki, neden olmasın" yanıtını verdiğini ve Gezi Parkı'ndakileri Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisinde de ağırlayabileceğini dile getirdiğini ifade etti.

Necati Şaşmaz, bir soru üzerine şu anda Gezi Parkı'na gitmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gezi Parkı'na neden gitmem, şundan gitmem; bir yerde 'ben Atatürk'ün askeriyim', diğer yerde 'ben örgütün askeriyim' diyenlerle aynı yeri paylaşmak Atatürk'e bile hakarettir aslında, o yüzden orada bana göre kültür yozlaşması yapılmakta, değerlerimizin içi boşaltılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Oradaki herhangi örgüt bayrağının altında benim bulunmam istemeyeceğim birşey ama orada samimi arkadaşlarımın, dostlarımın yanında bulunmayı ben de isterim. Olmasın bu illegal örgütlerin bayrakları, her taraf olsun Türk Bayrağı inanın ben oradayım. Başka bir şey istemiyorum, Atatürkümüzün resmi. Allah hepimize yardımcı olsun."

Twitter Necati Şaşmaz'ı konuştu

Necati Şaşmaz'ın ağır, yavaş konuşması ve Kurtlar Vadisi'nden alıştığımız sesinden farklı olarak kendi sesiyle konuşması Twitter'da alay konusu oldu. İşte Şaşmaz hakkında yapılan yorumlar:

Semih Saygıner

Hasan Kaçan ve Necati Şaşmaz'ın konuştuğu dili bilen var mı? Hangi ülkenin dili çok merak ettim...!

Ahmet Hakan

Biber gazı mı, necati şaşmaz mı?

Yekta Kopan

Henüz izlememiş olanlara Necati Şaşmaz Show'dan spoiler vermeyelim. Bütün sürprizi kaçar.

Balçiçek İlter

Ben şahsen Necati Şaşmaz'a teşekkür ediyorum... Hakikaten. Havayı dağıttığı, espri yapmamızı sağladığı için, ihtiyaç vardı.Ve gayet ciddiyim

Seyfi Yerlikaya

CNN Türk Hasan Kaçan ve Polat Alemdar'ın açıklamaları için Tercüman tutaydı iyiydi. Bir şey anlamadık. İdrar ve Nazar dışında.

Selami İnce

Erdoğan iki haftadır en güçlü silahını kullandı. Necati Şaşmaz. Bunu da atlattık arkadaşlar. Daha kötüsü olamaz

Selami İnce

NECATİ Şaşmaz'ı gösterip Nihat Doğan'a razı etmek.

Ahmet Aziz Nesin

Nihat Doğan senden ricam Necati Şaşmaz'i bir sustur Seni lider yapmayan Çapulcu olsun

Sermiyan Midyat

Necati Şaşmaz'ın basın açıklamasından satır başları:

Rımdıdı rımdıdı rımdıdı dımdım.

Rımdıdı rımdıdı rımdıdı dımdım.

Rımdıdı rımdıdı...

Nedim Şener ?

Bilemediniz penguen belgeselinin kıymetini alın size Necati Şaşmaz

Nedim Şener

Necati şaşmaz yerine lütfen penguen belgeseli lütfen

Metehan Demir ?

Polisin Necati Şaşmaz'a susması için Toma ile dalmasından korkuyorum

Behzat Ç.

Necati Şaşmaz'ı anlamak için özel ekip oluşturacağım

Özgür ?

necati şaşmaz'ın basın açıklamasının altyazısı ne zaman düşer?

Her Boku Bilen Adam ?

Necati Şaşmaz'ın dediklerini tercüme ediyorum arkadaşlar : Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok!

Ogün is chapuling

Necati Şaşmazın açıklamasından sonra böyle bir olayın tekrarlamamasi için direnişçiler gönüllü olarak avm inşaatına başladı #direntürkçe

Alper Berber

Necati Şaşmaz'a ihtiyaç listesi: -özne -yüklem-zarf #direntürkçe

çapulcu ‏

Necati Türkçe'yi yıkıp üstüne AVM yaptı. #direntürkçe

Sibel Kekilli #Shae

haklarimizi bilelim: uzerinize yogun bir sekilde necati atilirsa lutfen delilleri saklayiniz. avukatlar, aihm'e dava acacak. #direntürkçe