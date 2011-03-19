Necati Şaşmaz: Allah'a şükür zarar ettik



T24- "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin zarar ettiğini açıklayan Necati Şaşmaz şöyle konuştu: "Birçok insan filmlerden nemalandığımızı söyledi. Allah’a şükrediyorum ki zarar ettik. Bu zararla söylentilerin önüne geçtik. Söylentileri çıkaranlara 'Utanın' diyorum."

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, İsrail'in büyük tepkisini çeken "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin zarar ettiğini açıkladı. 28 Ocak'ta 360 kopyayla seyirciyle buluşan film, 7 haftada toplam 2 milyon 11 bin 38 kişilik gişe ve 17 milyon 189 bin 286 TL hasılat elde etmişti. Filme 10 milyon dolar harcadıklarını, hasılattan paylarına düşen paranın da maliyeti karşılamadığını belirten Şaşmaz, "Bu filmden ne kadar kazanacaksınız?" diye soran yabancı basına da göndermede bulundu. Filmin maliyetinin karşılanması için en az 3 milyon seyircinin izlemesinin gerekli olduğunu vurgulayan Şaşmaz, yine de projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:







'Mazlumun yanındayız'





"Biz mazlumun yanında olduğumuzu gösteren bir ekibiz... Bunu Kurtlar Vadisi Irak’ta da gösterdik. Ancak birçok insan buralardan nemalandığımızı söyledi. Ama bir taraftan da Allah’a şükrediyorum ki zarar ettik... Bu zararla söylenenlerin önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Bu söylentileri çıkaranlara da ‘Utanın’ diyorum."



"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisini önceki gün Van'da hayranlarıyla beraber izleyen Şaşmaz, aile dostu olduğunu söylediği işadamı Şaban Gültepe’nin evinde kaldı. Şaşmaz, "Bir aile dostumu ziyaret etmek amacıyla buradayım. Van’ı da uzun zamandan bu yana görmediğim için çok da özlemiştim. Çanakkale’deki çekimlerin ardından ekipten birkaç arkadaşla Van’a geldik. Van bildiğim bir yer, sevdiğim bir şehir. Tarihi güzelliklerini, kedisini ve güler yüzlü insanlarını çok seviyorum" dedi.