Necati Doğru, Yunanistan’ı örnek gösterdi: Orman yangını alevlerinden fırınlanarak çıkan “utanma duygusu” bize niçin hiç uğramıyor?

Sözcü yazarı Necati Doğru, Türkiye’nin güneyinde birbiri ardına çıkan ve kilometrelerce alanın yandığı orman yangınlarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, “Yangınla mücadelede yetersiz kaldık ve başarısız olduk, sizden özür dilerim” açıklamasını hatırlatarak iktidarı ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştirdi.

“Edirne'ye git, bağırsan Yunanistan'dan duyuluyor. İzmir'e git, el sallasan Yunanistan'dan görünür. Orman yangını alevlerinden fırınlanarak çıkan ‘utanma duygusu’ bize niçin hiç uğramıyor, gelmiyor, zerresi niçin uğramı bulaşmıyor?” diye soran Doğru, “Ormanlar 15 gün yandı. Yanacak koru ot bitti. Yanacak kuru dal bitti. Tüm ağaçlar yandı bitti. Yangın nihayet söndü. Bizim Orman Bakanı, özür bile dilemedi, ‘her söylediği yalan, yanlış, uydurma, gururlanma, büyüklenme, tepeden bakma, işini iyi yapamama’ çıktı. Dün, ‘büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk’ diye müjdeli haber(!) verdi. Boş gurur zirvede! Bizim Orman Bakanı 15 gündür yanarak kül olan ormanları işaret edip; ‘Canımız yandı, nefesimiz yandı (ne demekse) hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun’ diye mesaj attı. Karpuz ektik. Kabak çıktı. Komşumuz Yunanistan politikacısında ve bürokratında var olan ‘utanma duygusunun’ bizi yönetenlerde zerresinin olmadığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi