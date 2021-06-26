Necati Doğru: Bir savcı çıkmalı, Korkmaz Karaca'yı sorguya çekmeli; ne konuştunuz, ne aldınız, ne verdiniz?

Sözcü yazarı Necati Doğru, AKP'nin MKYK üyesi olan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile olan ilişkisi üzerinden sorguya çekilmesi gerektiğini yazdı.

Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın aracını kullandığı" iddiasını kabul ederek, “Israrla para ödetmedi. Yaklaşık 3 ay kadar aracı kullandım. Yanlış yapmışım. Keşke parasını ödeseymişim” diyen Karaca’yı eleştiren Doğru, “Adam ‘Türkiye'yi kara para yıkama hamamı’ haline getirmiş, Amerikan kara parasını Türkiye'de yıkadığı için Avusturya'da yakalandı. Sorgulanıyor. ABD'ye götürüp yargılayacaklar. Böyle bir adamın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi birine 3 ay boyunca beleşten binsin diye Audi otomobil vermesi ve Beylerbeyi'nde Boğaz'a sıfır yalısında ofis yeri sunması, ‘arkadaşlık ilişkisine’ benzemiyor” dedi.

Doğru, “Bir savcı çıkmalı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi üst düzey bürokratı ve iktidar partisi AKP'nin MKYK üyesi üst düzey politikacı Korkmaz Karaca'yı sorguya çekmeli. 50 defa gittiniz. Ne konuştunuz? Ne aldınız? Ne verdiniz?” diye sordu.

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TIKLAYIN - Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, Sedat Peker'in SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım, keşke parasını ödeseymişim