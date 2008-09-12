Necati Ateş'ten hazırım mesajı

Galatasaray'dan İspanya 2. Ligi takımlarından Real Sociedad'a kiralık olarak giden Necati Ateş, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve hocasının uygun görmesi halinde oynamak istediğini söyledi.





İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad'a Galatasaray'dan kiralık gelen Türk futbolcu Necati Ateş, ''Yüzde 70 hazır olsam da biraz olsun artık oynamak istiyorum'' dedi.



Real Sociedad'nın gelecek cumartesi günü sahasında Murcia'ya karşı yapacağı maçta forma giymek istediği bugün düzenlediği basın toplantısında söyleyen Necati, ''Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Her geçen gün daha iyiyim. Artık herkesi tanıyorum. Eğer hocam uygun görürse, ben zihinsel olarak Murcia maçında oynamaya hazırım'' şeklinde konuştu.



Real Sociedad'ın son iki maçını tribünden izleyen Necati, ''hızlı oynayan ve kazanma arzusunu kaybetmeyen bir takım'' olduklarını söyleyerek, ''Böyle oynayan bir Real benim futbol anlayışıma uygun, hoşuma gidiyor'' yorumunda bulundu.



Bu zamana kadar formasını giydiği her takımda çok sayıda gol attığını vurgulayan, ancak burada ne kadar gol atabileceği konusunda sayı vermekten kaçınan Necati, ''Real'e de yardım etmek için çok goller atmak istiyorum'' açıklamasını yaptı.

