Necati Ateş İspanya'da

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad, Galatasaray'ın eski forveti Necati Ateş ile anlaştı.



San Sebastian kentine bugün geleceği belirtilen Necati'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Sociedad ile sözleşme imzalanacağı açıklandı. Gelecek sezon 1. lige yükselmeyi hedefleyen Real Sociedad, Necati Ateş dışında Fransız Sochaux takımında oynayan Senegalli defans oyuncusu Boukary Drame'yi de bugün renklerine bağlayacak.



Geçmişte kadrosunda Nihat Kahveci, Tayfun Korkut ve Arif Erdem'i bulunduran Real Sociedad, 4. kez kadrosunda Türk futbolcu oynatacak.