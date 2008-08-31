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Spor

Necati Ateş İspanya'da

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad, Necati ile anlaştı. Nihat , Tayfun ve Arif de Socieadad forması giymişti

31 Ağustos 2008 03:00

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad, Galatasaray'ın eski forveti Necati Ateş ile anlaştı.

San Sebastian kentine bugün geleceği belirtilen Necati'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Sociedad ile sözleşme imzalanacağı açıklandı. Gelecek sezon 1. lige yükselmeyi hedefleyen Real Sociedad, Necati Ateş dışında Fransız Sochaux takımında oynayan Senegalli defans oyuncusu Boukary Drame'yi de bugün renklerine bağlayacak.

Geçmişte kadrosunda Nihat Kahveci, Tayfun Korkut ve Arif Erdem'i bulunduran Real Sociedad, 4. kez kadrosunda Türk futbolcu oynatacak.

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