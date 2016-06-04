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Spor

Necati Ateş: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum, bedava oynamaya razıyım

"Gelip takıma hem ağabeylik yapayım hem de elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışayım"

04 Haziran 2016 17:23

Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşayan Necati Ateş, futbolu eski takımında bırakmak istiyor. 36 yaşındaki forvet, “Bedava bile oynamaya razıyım. Hem ağabeylik yaparım hem de katkı sağlarım” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine sürpriz bir istek geldi. Takımla geçmiş yıllarda birçok başarı yakalayan ve adı kulüple özdeşleşen isimlerden olan Necati Ateş, Özbek yönetimine geri dönmek için haber yolladı. Sezonu Karşıyaka’da geçiren 36 yaşındaki golcünün futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği bildirildi.

Özbek yönetimine mesaj gönderen Necati’nin, “Gelip takıma hem ağabeylik yapayım hem de elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışayım. Futbolu G.Saray forması altında bırakmak istiyorum. Bedava bile oynamaya razıyım” dediği öğrenildi.

 

3 kupa kaldırdı

 

Adana’da gösterdiği çıkışla dikkat çekerek 2003-04 sezonunun devre arasında G.Saray’a transfer olan Necati, Sarı- Kırmızılı formayla 3 kez kupa kaldırırken taraftarın da sevgilisi oldu. 2005-06’da kazanılan mucizevi şampiyonlukta kadroda bulunan deneyimli golcü, ertesi sezon da F.Bahçe’yi 5-1 yenerek Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. 2007’de takımdan ayrıldıktan sonra 2011-12 sezonunun devre arasında geri dönen Necati, Kadıköy’de kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

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