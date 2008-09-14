Necati 6 dakika oynadı



Galatasaray'dan İspanya 2. Ligi takımlarından Real Sociedad'a transfer olan Necati Ateş, takımının Murcia ile oynadığı maçta 6 dakika forma giydi.





İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad, evinde oynadığı maçta Murcia'yı 2-0 yenerken, yeni transfer Necati Ateş son 6 dakikada oyuna dahil oldu.



Galatasaray'dan kiralık olarak Real Sociedad'a gelen Necati, ilk kez alındığı maç kadrosunda, teknik direktör Juan Manuel Lillo tarafından 84. dakika Xabi Prieto'nun yerine oyuna alındı. Sadece 6 dakika sahada kaldığı için oyuna katkısı belli olmayan Necati'nin, takım arkadaşlarına alıştığı gözlendi. 70. dakikada Real Sociedad'ın 2. golünü atan İnigo, saha kenarında ısınan Necati'ye koşarak sevincini Türk futbolcuyla paylaştı.



Bu arada teknik direktör Lillo, ''Takımın sezona başlangıcından taraftarın memnun olması beni sevindiriyor, ancak halen oyunu riske soktuğumuz sevmediğim bazı hatalarımız var. Daha dikkatli olmalıyız'' dedi