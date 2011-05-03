Nebahat Çehre: Yılmaz Güney'in bir kızı var

T24 - Oyuncu Nebahat Çehre, Cine 5'te Yasemin Bozkurt'un sunduğu, "Buluşma Noktası" adlı programında, ilk kez kendi hayatıyla ilgili son derece ilginç itiraflarda bulundu.
Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'in kimsenin bilmediği bir kızı olduğunu ve bu çocuğun evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldiğini, kızın halen Paris'te yaşadığını Yasemin Bozkurt'a itiraf etti.
Çehre,-Yılmaz Güney sizi dövdü mü? sorusuna
-biraz okşandım, yanıtını verdi.
Eski günleri hatırlarken, hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'den hamile kaldınız mı sorusuna ise;
-evet bir çok kez hamile kaldım ama önümü göremediğim için doğurmadım dedi.Eğer Yılmaz Güney yaşasaydı çok iyi dost olurduk, başım her sıkıştığında yanımda olurdu diye sözlerine ekledi.