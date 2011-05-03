Nebahat Çehre: Yılmaz Güney'in bir kızı var

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Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'in kimsenin bilmediği bir kızı olduğunu ve bu çocuğun evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldiğini, kızın halen Paris'te yaşadığını Yasemin Bozkurt'a itiraf etti.Çehre,-Yılmaz Güney sizi dövdü mü? sorusuna-biraz okşandım, yanıtını verdi.Eski günleri hatırlarken, hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'den hamile kaldınız mı sorusuna ise;-evet bir çok kez hamile kaldım ama önümü göremediğim için doğurmadım dedi.Eğer Yılmaz Güney yaşasaydı çok iyi dost olurduk, başım her sıkıştığında yanımda olurdu diye sözlerine ekledi.