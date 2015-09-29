Nebahat Çehre vârisini açıkladı

Yeşilçam'ın tecrübeli isimlerinden Nebahat Çehre, yerine geçecek ismin Ebru Güzel olduğunu açıkladı. Çehre, doçent olan Ebru Güzel’in hem akıllı hem güzel olduğunu söyleyerek, “Daha Ebru ile oynamak istediğim anne-kız rolü var. Bu ikiliyi çok sık göreceksiniz. Jübile yapmayacağım” diye konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre, oyunculuğu bırakacağı konuşulan Nebahat Çehre, dedikodulara son noktayı koydu. Çehre, “Daha yapacak çok işim var. Varisim olarak gördüğüm Ebru Güzel ile anne-kız rolü oynayacağız” dedi.

Nebahat Çehre, Ebru Güzel’le yepyeni bir proje için bir araya geldi. Bu yıl altıncısı düzenlenecek Forum Fashion Week’in açılış defilesinde Güzel’le birlikte podyuma çıkmaya hazırlanan Çehre, “Herkes jübile yapacağımdan bahseder oldu. Ama ben şu an için jübile yapmayı planlamıyorum. Yaparsam da varisim Ebru Güzel” diye konuştu.

Önceki gün Ebru Güzel’le bir fotoğraf çekimine katılan usta oyuncu, “Benim varisim hem eğitimli hem de güzel olmalı” dedi. Nebahat Çehre, sözlerine şöyle devam etti: “Güzellik benim için sadece fiziksel yönden değerlendirdiğim bir kavram değil. Akıl, yetenek, zarafet ve donanımıyla bir bütün olmalı. Yani güzellik zeka işidir. Bu yönden Ebru Güzel sadece bana benzemekle kalmıyor; hayat görüşüyle de düşüncelerimi yansıtıyor.”