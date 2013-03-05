'Neandertaller tavşanlar yüzünden yok oldu'

Modern insanın en yakın akrabası olarak kabul edilen Neandertallerin tavşan başta olmak üzere küçük hayvanları yakalamayı başaramadığı için hayatta kalamadığını öne sürüldü.

Manş Denizi’ndeki Jersey adasında bulunan Durrell Vahşi Yaşam Koruma Derneği’nden John Fa ve meslektaşları, İspanya ve Fransa’nın güneyindeki üç kazı alanında hayvan iskeletlerini inceledi. Yaklaşık 30 bin yıl önce mağaralarda geyik gibi büyük hayvanların bolca tüketildiğini bilen araştırmacılar, Neandertallerin yok olduğuna inanılan 30-50 bin yıl öncesinde tavşan gibi küçük hayvanlara ait çok az kalıntı olduğuna dikkat çekti.

Buradan yola çıkan Fa, Neandertallerin büyük hayvanlara kıyasla tavşan gibi küçük canlıları yakalamakta başarılı olmadığını belirtti.



Tavşanları neden yakalayamadılar?



ntvmsnbc'de yer alan habere göre, John Fa, tavşanların Neandertaller karşısında avantajlı olmasını kılan faktörü kesin olarak bilmediklerini ifade ederken, Neandertalleri tavşan yakalamaktan alıkoyan faktörün, ‘işbirliği yetersizliği’ olabileceği belirtildi.

Öne sürülen düşünceye göre, Neandertaller mızrak kullanmak yerine tavşanların etrafını sarıyor ve ateş kullanarak küçük hayvanları kaçırıyordu.

ABD’nin Ohio eyaletindek Kenyon Yüksekokulu’ndan Bruce Hardy, ‘tavşan teorisinin’ fazla abartıldığını öne sürdü. Hardy, modern insanın atalarının Neandertaller’den daha fazla tavşan yemiş olabileceğini ancak herhangi bir türün ‘özellikle’ ete odaklanması için bir sebep olmadığını belirtti.

Fa, Neandertallerin iskelet kalıntılarındaki izotopları analiz ederek antik insanların yeme alışkanlıklarını öğrenmeyi ve daha fazla ipucu elde etmeyi planlıyor.