Neandertaller de makyaj yapıyormuş!

T24- İspanya’nın güneyindeki bir kazı alanında, iskeletlerin yakınında boya partikülleri bulunan deniz kabuklarına rastlandı. Ulusal Bilimler Akademisi Bülteni’nde yayımlanan konuyla ilgili makalede, Neandertallerin boyayı bildiği ve bazı vücut kısımlarını boyadığı belirtildi.

Ntvmasnbc'de yer alan habere göre,bilim insanlarının iki ayrı alandan topladığı kemik malzemelerden bazılarının, pigment içeren kozmetik madde içerdiği belirlendi. Bristol Üniversitesi’nden Prof. Joao Zilhao ve ekibinin bulguları, Neandertallerin makjay yaptığına ilişkin ilk açık kanıt olarak kabul gördü.











Zilhao, bazı kaplarda izine rastlanan boyaların ‘karışım’ olduğu, bunun da Neandertallerin boyayı karmaşık reçetelerle üretebildiğini gösterdiğini söyledi.

Hangi nedenle olursa olsun boyamak ve boyanmanın Neandertaller’in soyut düşünebilidğinin de kanıtı olduğu belirtildi. Ayrıca aynı kazı alanlarında , takı olarak tasarladıkları bazı kemik ve deniz kabuklarına da rastlandı.