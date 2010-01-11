T24 LogoT24 Logo
Dünya

Neandertaller de makyaj yapıyormuş!

İspanya'da yapılan bir kazıda yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan Neandertallere ait boya maddesi ve boya karışımları içeren deniz kabukları bulundu.

11 Ocak 2010 02:00

T24- İspanya’nın güneyindeki bir kazı alanında, iskeletlerin yakınında boya partikülleri bulunan deniz kabuklarına rastlandı. Ulusal Bilimler Akademisi Bülteni’nde yayımlanan konuyla ilgili makalede, Neandertallerin boyayı bildiği ve bazı vücut kısımlarını boyadığı belirtildi.

Ntvmasnbc'de yer alan habere göre,bilim insanlarının iki ayrı alandan topladığı kemik malzemelerden bazılarının, pigment içeren kozmetik madde içerdiği belirlendi. Bristol Üniversitesi’nden Prof. Joao Zilhao ve ekibinin bulguları, Neandertallerin makjay yaptığına ilişkin ilk açık kanıt olarak kabul gördü. 
                                                      

                                                 


Zilhao, bazı kaplarda izine rastlanan boyaların ‘karışım’ olduğu, bunun da Neandertallerin boyayı karmaşık reçetelerle üretebildiğini gösterdiğini söyledi.

Hangi nedenle olursa olsun boyamak ve boyanmanın Neandertaller’in soyut düşünebilidğinin de kanıtı olduğu belirtildi. Ayrıca aynı kazı alanlarında , takı olarak tasarladıkları bazı kemik ve deniz kabuklarına da rastlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24