"Ne zamandır tiyatroya gitmiyorum" diyenlere 3 oyun tavsiyesi

İstanbul'da bu hafta birbirinden farklı tiyatro oyunları sahnelenecek. Bu oyunlar arasında dikkat çekenleri T24 olarak derledik.

Uğur Küçükdağ'ın yazıp yönettiği, Görmeyeri Sanat Topluluğu'nun yeni yapımı 'Çekim', 20 Şubat Pazartesi tarihinde saat 20.30'da BO Sahne'de izliyecileriyle buluşacak.

Oyun, 1990'lardan günümüze tüketim çılgınlığının, kültürel yapımızdaki yabancılaşmanın ve kökten değişimin etkilerini işliyor.

'Pazartesi sendromu'na iyi gelecek bir diğer oyun olan 'Soğuyunca Acımaya Başlar' Talimhane Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Yönetmen Şerif Erol’un yönettiği oyun Neil LaBute'nin Ölüler Diyarı, Bir Mutluluk Anı, Karmakarışık isimli üç kısa oyunundan oluşuyor.

Özlem Zeynep Dinsel, bu oyundaki performansı ile 16'ncı Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri‘nde "Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu" ve Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri'nde "En iyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü. Dinsel, Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde ise "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde aday olmuştu.

Özge Korkmaz'ın yazdığı Çağrı Şensoy'un yönettiği 'Yuva', 22 Şubat Çarşamba 20.30'da Toy İstanbul'da sahnelenecek.

SBR'nin yeni oyunu "Yuva"nın tanıtım metninde şöyle yazıyor:

"Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan içeri... İki kız kardeş ölü bir babanın canlı gözetiminde, kendilerine tanımlanmış özgürlüğü yaşıyor. Öğretilmiş ne varsa sürekli tekrar ederek ve bütün kurallara kayıtsız şartsız uyarak güvenliği sağlıyor, özgür yuvalarını koruyorlar. Ta ki merak, bir fasulye tohumunda büyüyüp yuvanın duvarlarını sarsana kadar. Çağın korkusu ''Zenofobi'' yi keskin bir dille sorgulayan SBR’nin yeni sezon oyunu YUVA..."