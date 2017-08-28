Ne zaman kurulacak, ilkeleri ve 2019 adayı ne olacak; 11 soruda MHP'den kopanların kuracağı yeni parti

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan muhalifler Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın öncülüğünde kurulacak "yeni parti" üzerine tartışmalar devam ediyor. Bahçeli'nin, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla bekleriz" dediği partiye katılmak için MHP il ve ilçe teşkilatlarında başlayan istifalar sürüyor. Ağustos ortası itibarıyla sayısı 2 bini geçen istifalar, kamuoyunda "MHP'de deprem" olarak yorumlanıyor.

"Yeni parti"nin iktidar partisinde rahatsızlık yarattığı da ileri sürülen iddialar arasında yer alıyor. Kimi köşe yazarları, "AKP'den MHP'ye katılmak isteyen vekillerin, 'FETÖ' üyesi olmakla suçlanacağını" savunuyor.

TIKLAYIN - "Fethullahçılık' uyarısı, Akşener'in partisine katılacak AKP'li vekilleri caydırabilir"

Peki, bugüne dek hakkında çok sayıda yorum yapılan "yeni parti" hakkında kamuoyu ne biliyor? Akşener, Özdağ ve Aydın tarafından yapılan açıklamalardan yola çıkarak hazırladığımız soru ve cevaplar şöyle:

1) Parti ne zaman kurulacak?

İlk olarak partinin kasım ayında kurulacağı ifade edildi. Ancak darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in Wall Street Journal'da yayımlanan fotoğrafında görülen "11" sayısı nedeniyle bu tarih bir ay öne çekildi. Akşener, kuruluş tarihiyle ilgili olarak yapılan değişikliği şöyle açıkladı:

“O fotoğrafta sadece ayakkabılarıyla seccadede olması dışında, her şeyi kabalist sistem üzerinden okumamız gerekiyor. 11 sayısının olduğu görüldü. Bunun neye tekabül edeceğini de bilemeyiz. Çok tecrübeli bir insanım. İçişleri Bakanlığı yaptım. Bu örgütlenmelerle mücadele etmiş bir insanım. Bu şaibelere, soru işaretlerine meydan vermemek üzere mümkün olduğunca erkene aldık parti kurma çalışmalarını."

2) Adı ne olacak?

Kulislerde partinin adının Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) olacağı ileri sürüldü ancak bu iddia kısa süre sonra Akşener tarafından yalanlandı. Eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı da iddiaya ilişkin olarak "Yeni bir isim olacak. Eski partilerin isimlerini yeniden diriltmek gibi bir yaklaşım yok" açıklamasını yaptı.

Koray Aydın da, dün (28 Ağustos 2017) "Merkez Demokrat Parti" (MDP) adı üzerinde bir çalışma yapıldığını söyledi.

3) Genel Başkan kim olacak?

Ümit Özdağ, partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını açıkladı. "Ülke uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmanın kabul edilemez" diyen Özdağ, sözlerinin devamında "Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Şimdi artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz" ifadesini kullandı.

4) Hangi kesimden, kimler katılacak?

Cihan Paçacı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a partinin 75 kişilik bir 'kurucular kurulu'yla kurulacağını söyledi. Ümit Özdağ da partiye katılımlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Demokrasi Hareketi’nden Vatan Partisi’ne, AKP’den CHP’ye, MHP’den Saadet Partisi’ne, BBP’ye kadar siyasi partilerden olduğu gibi şimdiye kadar hiçbir siyasi partiyle ilgilenmemiş insanlar da var. Ve oraya gelen herkes Türkiye’nin artık demokratik bir ülke olmadığını biliyor."



"Tanıdığınız ama daha önce siyasette görmediğiniz isimler. Bazıları Türkiye’nin tamamının tanımadığı ama kendi alanlarının çok seçkin isimleri olacak. 'Demek o da bu tehlikeyi görmüş ki, buraya katılıyor' diyeceğiniz siyasi isimleri de göreceksiniz. İş dünyasından önemli katılımlar var."

5) MHP'lilerin yüzde kaçının katılması bekleniyor?

Özdağ, bu soruya "Halk oylamasında 'Evet' oyu veren MHP'lilerin yüzde 20'si kopar, gelir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA'nın, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasına ilişkin olarak yayınlanan analizinde, MHP'de "evet" oyu verenlerin oranının yaklaşık yüzde 40 olduğu ifade edilmişti.

6) Yeni parti, Meclis'te temsil edilebilecek mi?

Yeni parti, katılımlarını açıklayan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan tarafından Meclis'te temsil edilebiliyor. Bu sayının, partiye katılan kişilerin netleşmesiyle birlikte artacağı konuşuluyor. Yeni partinin parlamentoda grup kurması için, anayasa uyarınca 20 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

7) 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday gösterecekler?

Koray Aydın, 2019'da Meral Akşener'i aday göstereceklerini açıkladı. "Akşener'in halkta büyük bir karşılığının olduğunu" söyleyen Aydın, "erken seçim" ihtimaline karşı da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

8) 2019'a ilişkin olarak anket yaptırdılar mı?

Aydın, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini" belirterek "Anketlere göre; tüm partiler kendi adayını çıkardığı takdirde bile Erdoğan ilk turda seçilemiyor. İkinci tura da Akşener’in çıkacağı kesin görülüyor. Bu turda Erdoğan, Akşener karşısında kazanamaz. İsteyen herkesle Meral Akşener’in seçimi kazanacağına dair iddiaya girerim" dedi.

9) Akşener, Özdağ ve Aydın ile birlikte genel başkanlığa aday olan Sinan Oğan, yeni partiye katılacak mı?

Oğan, yeni partiye katılmayacağını açıkladı. "Hiçbir yere gitmiyorum. Durduğum yerdeyim. Dün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir" ifadesini kullanan Oğan, sözlerine "Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim" görüşünü dile getirdi.

10) Partinin ilkeleri ne olacak?

Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "yeni parti"nin ilkelerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Milliyetçi, muhafazakâr, Atatürkçü olacak; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacak bir parti olacak."

11) Siyasi yelpazenin neresinde olacak?

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, partinin "ne sağda, ne de solda" duracağını söyledi. "Merkezde bir parti olacak" diyen Ok, "partinin bütün sosyal kesimlerini kucaklayacağını" ifade etti.