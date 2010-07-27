Ne yaparsanız yapın, bu Amanosları temizleyin

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memuru için Adana Valiliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Çevre illerimizin valileri burada, bölge komutanlarımızın hepsi burada, emniyet burada... Bu Amanosları temizleyin diyorum. Ne yaparsanız yapın" dedi. Törene Balyoz Davası'nda yakalama emri çıkartılan ve bu yıl terfi sırası gelen 6. Kolordu Komutanı Nejat Berk de katıldı.

Şehit polislerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak, törenin gerçekleştirileceği Adana Valiliği bahçesine getirildi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, burada yaptığı konuşmada, şehit uğurlamanın ve buna dayanmanın kolay olmadığını söyledi.

Güvenlik görevinin ve bu mesleğin, içinde şehitliği ve gaziliği de taşıdığını ifade eden Atalay, "Bütün bunlara hem dayanacağız, hem de gördükçe azmimiz, irademiz, dayanıklığımız artacak. Onun için ben hem acılı ailelere, hem de Türk Polis Teşkilatına bunu söylüyorum. Daha bir dirayet, azim ve irade kazanın. Birilerinin vermek istediği, acı ve yılgınlıktır. Asla yılgınlık olmayacak. Buradan ifade ediyorum. Çevre illerimizin valileri burada, bölge komutanlarımızın hepsi burada, emniyet burada... Bu Amanosları temizleyin diyorum. Ne yaparsanız yapın. Amanosları temizleyin" dedi.

Atalay, şehit cenazelerinde bunları söylemek istemediğini, ancak, kimi provokatörlerin ve kışkırtıcıların da fırsatları iyi kullandıklarını kaydederek, "Dün İnegöl'de, akşam da o acılı ortamda Dörtyol'da, vatandaşlarımızı tahrik eden, birbirine karşı kışkırtanlar, bunun karşılıksız kalacağını düşünmesin. En hassas olduğumuz ortam odur. Birileri bunu istiyor. Benim ayrı şehirlerde yaşayan kardeşlerim birbirine karşı husumet beslesin istiyor. Buna meydan vermeyin. Esas oyuna gelmek, teröre hizmet etmek, terörün amacına hizmet etmek budur" dedi.

Hakkında yakalama emri olan komutanla İçişleri Bakanı şehit cenazesinde

Adana'da şehitler için yapılan törene, Balyoz Davası'nda yakalama emri çıkartılan ve bu yıl terfi sırası gelen 6. Kolordu Komutanı Nejat Berk ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay da katıldı.

Törene, Balyoz Davası'nda yakalama emri çıkartılan ve bu yıl terfi sırası gelen 6. Kolordu Komutanı Nejat Berk de katıldı. Berk'in arkasındaki sivil gruptan bir kişi, Bakan'ın bu sözleri üzerine, "Komutanları içeri atıyorsunuz, nasıl temizlenecek?" diye bağırdı.