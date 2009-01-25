Ne yaparsanız obez olursunuz?

Obez olma ihtimalini artıran pek çok faktör var ve bunların farklı kombinasyonları bir araya gelerek çoğu insanda obezliğe sebep oluyor. İşte obezite riskini artıran faktörler:



Ebeveynler ve genler: Ebeveynlerden birinin obez veya aşırı kilolu olması, sizin obez olma riskinizi artıran en önemli faktör. Guardian'da yer alan bilgilere göre, bunun sebebi anne-babanızla aynı genleri taşıyor olmanız veya aile üyelerinin benzer yeme alışkanlıkları taşıması.



Bazı genler hatalı: Genlerimiz, nasıl büyüyeceğimizi ve ne yapacağımızın ipuçlarını verebiliyor. "Ob geni" leptin denilen bir kimyasalı üretmek için vücuttaki hücrelere yağı depolamasını söylüyor. Vücuttaki yağın yakılmasından da sorumlu olan leptin ise beyne ne kadar aç veya tok olduğunu iletiyor. Araştırmacılar, obez kişilerde bu genin hatalı olduğunu ve yeterli leptin üretmedikleri için doyduklarını anlamadığını öne sürüyor. Ancak bu problem nadiren ortaya çıkıyor.



Rahatlama yemeği: Kimi insanlar yemek yemeyi acı veren veya zor duygularla baş etme aracı olarak kullanıyor. Genelde insanlar sıkıldığında veya mutsuz olduğunda fazla yer. Rahatlama yemeği denilen bu alışkanlığı kırmak kolay değil. Depresyon, anksiyete veya güven eksikliği gibi psikolojik durumlar da yemeyi tetikliyor.



Cinsiyet: Kadınların obez olma riski erkeklere göre daha fazla.



Yaş: 20 ve 40 yaş arasındaki erkekler ve kadınlarda kilo alma eğilimi baş gösteriyor.



Menopoz: Menopoz sırasında meydana gelen hormon seviyesindeki değişiklikler kilo almayı kolaylaştırıyor.



Alkol kullanmak: Alkollü içeceklerin çoğu yüksek oranda kalori içeriyor.



Sigarayı bırakmak: Sigarayı bırakmak, sağlık için elbette faydalı ancak sonrasında kilo alma riski artıyor.



Evlilik: Bekârlara göre, evli insanların aşırı kilo alma riski daha fazla.



Çocuk sahibi olmak: Kadınlar genelde her çocuk sonrası biraz kilo alıyor.



Yetersiz eğitim: Okulda daha başarısız olanların ileride obez olma riski daha fazla.

