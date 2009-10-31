'Ne sıkıyorlar ben de bilmiyorum!'

Tüm yurtta seferberlik başladı, domuz gribine karşı okullar, toplu taşıma araçları, kamuya açık alanlar ilaçlanıyor. Ancak bu temizlikte hangi dezenfektan maddeleri kullanıldığı, bunların işe yarayıp yaramadığı tartışma konusu oldu...





Vatan gazetesinin haberine göre konuyla ilgili son noktayı ise Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Çom koydu: “Ne sıktıklarını ben de bilmiyorum. Numune aldırdım, araştırıyorum. Ancak hiçbir kimyasal, H1N1’e karşı etkili değil. En etkili madde çamaşır suyu”



Domuz gribine karşı toplu ulaşım araçları ve okullarda uygulanan dezenfektanların güvenilirliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarındaki temizlikten sorumlu İstanbul Sağlık A.Ş. kullandıkları dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi. Ancak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin Çom, Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir kimyasal dezenfekte maddesinin domuz gribine karşı etkili olmadığını açıkladığının altını çizdi ve ekledi: “Belediyelerin dezenfeksiyon maddesi olarak ne kullandığını ben de merak ediyordum ve bu konuda birkaç gündür çalışıyorum. Şu anda elimizdeki verileri değerlendiriyoruz. Yani acaba haşere öldürücü mü kullanıyorlar ya da başka ne kullanıyorlar diye araştırıyoruz. Ben de, Bakanlık da bu konuda çok hassas. Unutulmaması gereken şey genel çevre temizliğinin uygulanması gerektiği ve Bakanlığın dezenfekte maddelerinin H1N1’e karşı etkinliği konusunda bir önerisi ve onayının olmadığının bilinmesidir.”



Dezenfektanlar riskli



Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Ulaşoğlu da Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri onaylı 254 adet dezenfektan olmasına rağmen bunlardan hiçbirinin H1N1 virüsüne etkili olmadığını söyledi. VATAN’a konuşan Ulaşoğlu, okullarda masa ve sandalyelere kadar kimyasal öldürücü dezenfektan kullanılmasının kesinlikle doğru olmadığı görüşünde: “Kimyasal dezenfektanlar, insan sağlını tehdit eden kalıntılar bırakabileceği için son derece riskli. Ayrıca kimyasallarla dezenfekte işleminden sonra mekanda durulama yapılması gerekiyor.”



Dumanlı dezenfekte



İstanbul’da bir belediye, okullarda ’Fumispore’ adlı bakteri ilacıyla dumanlı dezenfekte yapıyor. Ancak Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Ulaşoğlu, bu maddenin H1N1’e karşı etkili olmadığını öne sürdü: “Böyle bir ilacın domuz gribine karşı etkili olduğu varsayılarak bir okulun dezenfekte edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Bu işte kazançta söz konusu. Bugün bir okul 700 liraya dezenfekte ediliyor.”



En etkili dezenfekte 1 ölçek çamaşır suyuna 9 ölçek suyla yapılır



Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom ile Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Ulaşoğlu, H1N1’e karşı en etkili maddenin çamaşır suyu olduğunu söylüyor: “Sık kullanılan noktalarda (kapı kolu, uzaktan kumandalar, telefon, masa vs.) hypoklorit (çamaşır suyu) solüsyonu kullanılabilir. CDC’ye (Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi) göre de 1 ölçek çamaşır suyuna 9 ölçek su kullanılmalıdır.”



Ümmü yatalaktı evden hiç çıkmadı



Konya’nIn Doğanhisar ilçesinden getirildiği Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde geçen pazartesi yaşamını yitiren ve ölüm raporunda ‘zatürree’ denilen 46 yaşındaki bedensel engelli Ümmü Sezgin’in yakınları, onu toprağa verdikten 3 gün sonra ölüm nedeninin ‘domuz gribi’ olduğunu öğrendi. Bu habere ailesi çok şaşırdı: “Ümmü 5 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Belden aşağısı felçti. Aynı zamanda 108 kiloydu. Evden dışarı çıkması mümkün değildi. Komşularımız dışında yabancı misafir ziyarete gelmedi. Domuz gribi nasıl bulaştı bilemiyoruz.” Sağlık Bakanlığı, Sezgin’in domuz gribinden öldüğünü önceki akşam 21.30’da açıkladı: “Konya’da kronik hastalığı bulunan bir bayan vatandaşımız hastaneye yatırıldığı gün hayatını kaybetmiş ve alınan numunede pandemik A(H1N1) pozitif bulunmuştur. Pandemik gripten vefat eden toplam kişi sayısı 3’e yükselmiştir” dendi.



DSÖ Uzmanları: 10 yaş üstü ve yetişkinlere tek doz aşı yeterli



Avrupa’dakİ ilaç denetçileri, lisanslı domuz gribi aşılarının, herkese en az 3 hafta arayla iki doz yapılmasını önerdi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, domuz gribi hastalığına yol açan A/H1N1 virüsüne karşı geliştirilen aşının tek bir dozunun, 10 yaş üstü çocuklar ve yetişkinlerin hastalığa bağışıklık geliştirmesi için yeterli olduğunu açıkladı.



Son 15 günde 847 kişi domuz gribi oldu İstanbul’da 2 çocuğun durumu kritik



* Toplam 1.602 Vaka: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 15 Mayıs 2009’dan itibaren bugüne kadar tespit edilen pandemik A(H1N1) vakası sayısının 1.602’ye ulaştığını, 25 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğünü açıkladı. Vakaların hızla arttığı son 15 günde ise ajanslardan geçen haberlere göre, 847 kesin ve 21 şüpheli vaka tespit edildi.



* 3 ölü, 3 hasta yoğun bakımda: Bu vakalardan 3’ü hayatını kaybetti. Bakanlık, durumu ağır olan 3 hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğünü açıkladı.



* 18 aylık bebek ve 9 yaşındaki çocuğun durumu ağır: İstanbul Valisi Muammer Güler, Son 5 günde İstanbul’da virüs kapan öğrenci sayısının 46’dan 102’ye, okul sayısının ise 21’den 50’ye yükseldiğini söyleyerek, “Hastanelerde tedavi altına alınanlardan 9 yaşındaki bir çocuk ile 18 aylık bebeğin durumu kritik” dedi.



* Diyarbakır'da 4'ü hamile, 9 mişide virüs: Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi yetkilileri, hastanelerinde şu anda 4’ü hamile 9 kişinin domuz gribi tedavisi gördüğünü açıkladı.



Dünya'da şu ana kadar 5 bin 700 kişi hayatını kaybetti



DSÖ, son bir haftada 700 kişinin ölümüyle ölü sayısının en az 5700’e yükseldiğini açıkladı.