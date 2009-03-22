Ne sevindik ne üzüldük

Turkcell Süper Ligde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli, "Buradan ne sevinerek, ne üzülerek ayrılıyoruz. Bir adım geride gelmenin avantajını önümüzdeki haftalarda kullanacağız" dedi.



Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, çok fazla söylenecek sözün bulunmadığı bir maç olduğunu kaydetti. En azından konumlarını muhafaza ettiklerini belirten Denizli, şöyle devam etti:



"Gayet tabii Sivasspor ile oynamak çok kolay bir hadise değil. Ama özellikle ilk devre özellikle hücuma çıktığımızda daha etkin vuruşlar, daha etkin asistler yapabilseydik, muhtemelen devreyi önde kapatırdık. Ama neticede en azından rakibimize bir avantaj vermeden buradan ayrılıyoruz. Bu akşam, önümüzdeki 9 haftanın ne denli heyecanlı geçeceğinin, çekişmeli geçeceğinin açık bir göstergesi oldu. Ben takımımdan genel itibariyle memnunum. Belki biraz bugün futbolcularım arasında farklılıklar gözlendi. Yani görevini tam manasıyla yapan futbolcularım olduğu kadar, beklediklerimin gerisinde kalanlar da oldu. Ama bunlar gayet doğal görüntülerdir. Kısacası buradan ne sevinerek, ne üzülerek ayrılıyoruz. Bir adım geride gelmenin avantajını önümüzdeki haftalarda kullanacağız. Kısacası ben çok mutlu değilim, ama buradan mutsuz hiç ayrılmıyorum."



Beşiktaş için 1 puanın avantaj olup olmadığının sorulması üzerine Denizli, "Kaybedilen 2 puan bizi hedefimizden döndürmez. Biz geçen hafta veya 10 hafta önce neyi düşünüyorsak bugün de aynı şeyi düşünüyoruz. Beşiktaş bu yolda avantajlı durumdadır. Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz" diye konuştu.



Geçen sezon 'Sivasspor'un bu sezon aynı başarıyı gösteremeyeceği' yönünde açıklama yaptığını belirten bir basın mensubunun "Ancak Sivasspor bu sezon yine şampiyonluğa oynuyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Denizli, şöyle konuştu:



"Sivasspor harika bir sezon geçiriyor. Muhtemelen belki böyle başarılı bir sezondan sonra belki bir durulma havası gelebilirdi Sivas'a ama hiç gelmedi. O sadece bir tahmindi. Diğer tahminler gibi bir tahmindi. Otoriteler yanılmaz değildir, otorite düşündüğünü söyleyen insandır, ben de düşündüklerimi söylemiştim. Bunu hiçbir şekilde Sivas'ın aleyhine bir ifade olarak da kullanmadım. Sivas'ın ayrıca bu durumda olmasından da son derece mutluluk duyuyorum."

