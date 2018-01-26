T24 LogoT24 Logo
Politika

Ne raflarda ne mankenlerde ürün bıraktılar, hırsızlar ünlü giyim mağazasını 5 dakikada boşalttılar!

Polis kaçan hırsızları arıyor

26 Ocak 2018 07:18

Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin lira değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.

Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor. (DHA)

ETİKETLER

hırsızıkhaberaçıklamagiysi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24