Ne oluyor bu anne ve babalara?

İstanbul'da bir baba engelli olduğu için, Adana'da da bir anne 'erkeklerle konuştuğu' için 18 yaşındaki kızlarını boğarak öldürdü.



Fatih'teki Atik Mustafa Paşa Mahallesi Mumhane Caddesi'nde zihinsel ve fiziksel engelli kızı 18 yaşındaki Kadriye Dağ'ı uyurken boğarak öldüren baba Zekeriya Dağ gözaltına alındı.

Zihinsel ve fiziksel engelli Dağ, birlikte yaşadığı anneannesi ölünce babasının yanına taşındı. Altı aydan beri babası Zekeriya ve üvey annesi Hüsniye Dağ ile kalan Kadriye'nin bakımı zor olduğu için çift arasında tartışma başladı. Dağ, pazar akşamı eşinin bir akrabasına gitmesinden sonra iddiaya göre kızını uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından arkadaşını arayan Dağ, kızının öldüğünü ve ambulansın gelerek evden ayrıldığını söyledi.



Ölüm raporu nasıl alabileceğini soran Dağ, daha sonra bu kişi aracılığıyla Kariye Mahallesi Muhtarı Yusuf Koç'la bağlantı kurdu. Rapor için kendisine yol gösteren muhtarı da yanına alan Dağ, Fatih Belediye Tabipliği'ne gitti. Belediye Tabibi Songül Karayurt, babanın anlatımlarına muhtarın yanında olması sebebiyle inanıp ‘Normal Ölüm' raporu hazırladı. Tabibin adrese gitmediği ve bulunduğu yerde raporu imzaladığı öne sürüldü.



Kadriye Dağ'ın daha öncede babası ve üvey annesi tarafından dövüldüğünü bilen komşuları, genç kızın babası tarafından öldürülmüş olabileceğini polise ihbar etti. İhbar üzerine hareket geçen polis gece baba Dağ'ı gözaltına alıp savcıya bilgi verdi. Dağ, polise kızının havale geçirdiğini ve soluk alamadığı için öldüğünü anlattı. Savcı durumdan şüphelenip ön otopsi yapılmasını istedi.



Otopsi sonucu Dağ'ın boğazında izler bulunduğu ve boğularak öldürülmüş olabileceği ortaya çıkınca baba Dağ, gözaltına alındı. Baba, adliyeye sevk edilirken, belediye tabibi, şoförü ve muhtar hakkında ‘görevi ihmal' suçundan işlem başlatıldı.

Poliste ifade veren muhtar Yusuf Koç, “Ben raporu nasıl alabileceğini anlattım. Anlatımına göre kızın ağzından su gelmiş ve normal şekilde ölmüş. Cinayet olduğunu duyunca şok oldum” dedi.





'Erkeklerle konuşuyor' diye öldürdü





Polise, ailesi tarafından intihar ettiği bildirilen 18 yaşındaki kızın, erkeklerle ilişkisi olduğu ve cep telefonuyla mesajlaştığı gerekçesiyle öz annesi tarafından yastık ve elle boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Adana Denizli Mahallesi’nde yaşayan İrep D. (42), sabah saatlerinde polisi arayıp, kızı Melek D’nin ilaç içerek intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen ekiplerin genç kızın 3-4 saat önce öldüğünü belirleyip, ölümü de şüpheli bulması üzerine, ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, genç kızın boğazında parmak izleri bulunduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumunun raporu üzerine Melek D’nin annesi İrep D, babası Necdet D. ve 4 kardeşi, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kızının boğazında parmak izleri tespit edilen anne İrep D’nin, sorgulamasında suçunu itiraf ederek, şöyle dediği belirtildi:

"Kızım cep telefonuyla mesajlaşıyordu, erkeklerle de ilişkisi vardı. Geçen yıl da birine kaçmış, güçlükle bulup eve getirmiştik. Buna rağmen birçok erkekle ilişkisi vardı. Kocam kalp hastası, onun duymasından korkuyordum. Mahalleye rezil olmamak, namusumuzu kurtarmak için öldürdüm."



Bu arada, ifadesi alınmak üzere getirildiği İl Emniyet Müdürlüğünde aniden fenalaşınca çağrılan ambulansta müdahalede bulunulan Necdet D’nin, kızının intihar ettiğini sandığı, olayı öğrenince rahatsızlandığı kaydedildi.

Öte yandan, ailenin yakınları, Melek D’nin, dün 18 yaşına bastığını, bunun için evde ailece kutlama da yapıldığını bildirdi.

