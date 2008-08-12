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Yaşam

Ne olur, ölme anne

Kayseri'de bir minibüs, anne ve kızına çarptı. Anne Saniye Atlı, kanlar içinde yerde yatarken kızı Fulya, "Anne ne olur ölme" diye feryat etti

12 Ağustos 2008 03:00

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı Park Caddesi'nde, anne Saniye Atlı'ya (38) minibüs çarptı. Eli yüzü kanlar içinde kalan anne yerde yatarken kızı Fulya'da "Anne ne olur ölme" diye feryat etti.
Cumhuriyet Meydanı Park Caddesi'nde, yüzlerce insanın gözüönünde meydana gelen tafik kazasında, Mehmet Çamsarı'nın kullandığı 38 LV 296 plakalı minibüs, yaya geçidinin yaklaşık 15 metre ilerisinden karşıya geçmeye çalışan, otobüse binmek için durağa giden 38 yaşındaki Saniye Atlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yüzüstü asfalt yola düştü.
Elindeki eşyalar çevreye yayılan kadının eli yüzü kanlar içinde kalırken ,yanında bulunan kızı Fulya da şok geçirdi. Önce kaza yapan minibüsü yumruklayaşan " Nerede bunun şöförü " diye bağıran genç kız daha sonra cep telefonuyla babasını aradı. Fulya, Atlı, "Baba, baba çabuk gel, anneme meydanda araç çarptı. Çabuk gel ne olursun" diye feryat etti. Bazı vatandaşlar öfkeli genç kızı sakinleştirmeye çalışırken, polis meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan annenin boynunda eziklikler olduğu belirlendi. Polis, minibüs sürücüsü Mehmet Çamşarı'yı gözaltına aldı.

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