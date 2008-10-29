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Politika

'Ne o mekan, ne o salon...'

Cumhuriyet gazetesi başyazarı İlhan Selçuk, bugünkü yazısında Ergenekon davasının görüldüğü mahkeme salonunun davanın kendisi gibi 'adalet perisi' ile uyuşmad&#

29 Ekim 2008 02:00

Cumhuriyet gazetesi başyazarı İlhan Selçuk, bugünkü yazısında Ergenekon davasının görüldüğü mahkeme salonunun davanın kendisi gibi 'adalet perisi' ile uyuşmadığını iddia ediyor. Ayrıca, Selçuk,  böyle günlerde, birlik ve beraberlik günü olarak cumhuriyet bayramının öneminin bir kez daha artığını vurguluyor.

Ergenekon'da 5. duruşma bugün

İlhan Selçuk'un  'Ne o mekan, ne o salon...' adlı yazısı:

İlk kez katıldığım Ergenekon davası duruşmasına biraz geç kaldım . Görevliler yer gösterdiler . Oturdum . . Oturdum ama , önümde kocaman bir sütun var . Salonun göbeğine oturtulmuş , ulu bir çınar ağacının gövdesi çapındaki sütun görüş açımı daraltıyor , kesiyor . Üç kişilik mahkemenin başkanını uzaktan şöyle böyle görebiliyorum . . . O beni görüyor mu ? . . Sanmıyorum . . . Savcıyı da göremiyorum . . . Çünkü sanık bölümünün sol yanında sıralanmış jandarma erlerinin arkasında kalıyor savcılık kürsüsü .

Yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri mahkemelere gider gelirim . Başlangıçta avukat sıfatıyla istanbul Adliyesi ' ne giderdim . Yazarlığa başladıktan sonra sıfatım sanık oldu . . Aleyhime açılan davaların haddini hesabını bilmiyorum . Tümünden beraat ettim . . Türkçesiyle aklandım . Ama 1950 ' lerden beri yargılanan ben , böyle bir mahkeme salonu görmedim . ilk kez bir davada , bir sütunun ardında , mahkeme heyetini doğru dürüst göremeden ve savcının yüzünü hiç görmeden kimliğim saptanıyor .

Adınız ? Yaşınız ? Eğitiminiz ? Yanıt verirken sağ elimle sütuna dayanıp sola kaykılarak reisi görmeye çalışıyorum . . Elime bir mikrofon tutuşturdular . Duvarda ve koca sütunda salonu yansıtan ekranlar var . . Ekranlarda görünüyor muyum ? . Bilmiyorum . Salon tıkış tıkış . Ve düzensiz . Ergenekon davası , sorgulamasıyla ve iddianamesiyle zaten iflas etmişti .

Bir de üstüne mekân sorunu eklendi . Adalet perisi ne o mekâna yakışır . Ne o salonda soluk alabilir . Sayın yargıçlar ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar , adalet perisine ' suni teneffüs ' için ellerinden geleni yapsınlar , nafiledir .

Bîr ara zor dönemlerden geçtik . Ama , tek yürek olduk , birlik olduk , birbirimize bağlandık , cumhuriyetimizi kurduk . 85 yıldır aynı duygularla bir aradayız . Bu bayramda , bir ara bunlarıda düşünün . Hatta , bir ara küçüğü , büyüğü , eşi dostu bir arayın , bayramlasın . Bir arada olabilmenin coşkusunu yasayın . Bayramın kutlu olsun Türkiye .

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