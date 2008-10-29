'Ne o mekan, ne o salon...'

İlk kez katıldığım Ergenekon davası duruşmasına biraz geç kaldım . Görevliler yer gösterdiler . Oturdum . . Oturdum ama , önümde kocaman bir sütun var . Salonun göbeğine oturtulmuş , ulu bir çınar ağacının gövdesi çapındaki sütun görüş açımı daraltıyor , kesiyor . Üç kişilik mahkemenin başkanını uzaktan şöyle böyle görebiliyorum . . . O beni görüyor mu ? . . Sanmıyorum . . . Savcıyı da göremiyorum . . . Çünkü sanık bölümünün sol yanında sıralanmış jandarma erlerinin arkasında kalıyor savcılık kürsüsü .Yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri mahkemelere gider gelirim . Başlangıçta avukat sıfatıyla istanbul Adliyesi ' ne giderdim . Yazarlığa başladıktan sonra sıfatım sanık oldu . . Aleyhime açılan davaların haddini hesabını bilmiyorum . Tümünden beraat ettim . . Türkçesiyle aklandım . Ama 1950 ' lerden beri yargılanan ben , böyle bir mahkeme salonu görmedim . ilk kez bir davada , bir sütunun ardında , mahkeme heyetini doğru dürüst göremeden ve savcının yüzünü hiç görmeden kimliğim saptanıyor .Adınız ? Yaşınız ? Eğitiminiz ? Yanıt verirken sağ elimle sütuna dayanıp sola kaykılarak reisi görmeye çalışıyorum . . Elime bir mikrofon tutuşturdular . Duvarda ve koca sütunda salonu yansıtan ekranlar var . . Ekranlarda görünüyor muyum ? . Bilmiyorum . Salon tıkış tıkış . Ve düzensiz . Ergenekon davası , sorgulamasıyla ve iddianamesiyle zaten iflas etmişti .Bir de üstüne mekân sorunu eklendi . Adalet perisi ne o mekâna yakışır . Ne o salonda soluk alabilir . Sayın yargıçlar ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar , adalet perisine ' suni teneffüs ' için ellerinden geleni yapsınlar , nafiledir .Bîr ara zor dönemlerden geçtik . Ama , tek yürek olduk , birlik olduk , birbirimize bağlandık , cumhuriyetimizi kurduk . 85 yıldır aynı duygularla bir aradayız . Bu bayramda , bir ara bunlarıda düşünün . Hatta , bir ara küçüğü , büyüğü , eşi dostu bir arayın , bayramlasın . Bir arada olabilmenin coşkusunu yasayın . Bayramın kutlu olsun Türkiye .