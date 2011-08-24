T24 - Baden Württemberg Eyaleti’nin Sosyal Demokrat Partili Uyum Bakanı Türk kökenli Bilkay Öney’in, Welt am Sonntag gazetesinde yayınlanan “Türkler, Almanlar’a oranla 5 kat fazla televizyon izliyor, Almanya’da ne kadar çok Türk olursa, huzursuzluk o kadar artar' sözleri büyük yankı uyandırdı.













Almanya Türk Toplumu ve Berlin Türk Cemaati gibi kuruluşlar, Öney’in, ‘Türkler, Almanlara oranla beş kat fazla televizyon izliyor’, ‘Almanya’da ne kadar çok Türk olursa, huzursuzluk o kadar artar' gibi ifadeler kullandığını belirterek, Bakan’ı sert bir dille eleştirdi. Bakan Öney, tepkiler üzerine sözleri aktarılırken anlam bütünlüğünün bozulduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi.



Die Tageszeitung bu konudaki yazısında, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel’in dile getirdiği, parti içinde göçmenler lehine kota getirilmesi önerisini Bilkay Öney’in, gereksiz bulduğunu vurguladı. Gazete, şunları yazdı: “Öney, aynı zamanda başlı başına bir Uyum Bakanlığı’nı da gereksiz buluyor. Peki Bilkay Öney, siyasi programında açık seçik eksiklikler bulunduğu halde, neden bu göreve geldi? Baden Württemberg’de öğretmenlere başörtüsü yasağı uygulanması konusuna dokunmak istemiyor, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yabancıların, yerel seçimlerde oy kullanması yönünde haklarının genişletilmesine de. Bunun yerine varolan önyargılara hizmet ediyor: Bu ülkedeki Türkler’in sayısının artmasının huzursuzluğa neden olabileceğini, bu nedenle de Türkiye’den gelenlere vize uygulanmasının doğru olduğunu savunuyor. Bilkay Öney’e yönelik kızgınlık, uyum konusunda Sosyal Demokrat Parti'nin yaşadığı sıkıntıyı, belirsizliği de ortaya koyuyor.”



Almanya’nın diğer etkili gazetelerinden Süddeutsche Zeitung ise, 2009 yılında Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit ve onun parçalanmaya uygun Sosyal Demokrat-Sol Parti koalisyonunun sahip olduğu çoğunluğu güvence altına alabilmesi için, Sosyal Demokrat Parti’ye geçtiğini yazdı. Gazete, “Eski partisi Yeşiller o dönem Berlin’den Stuttgart’a giden Öney’in arkasından gözyaşı dökmedi. Sosyal Demokrat Parti Berlin Teşkilatı’ndaki bazı partililer de onun gidişine farklı tepki göstermedi. Öney'in Baden Württemberg'den partili arkadaşları da şimdi, onun sözlerinin gerçekten gürültüye neden olduğunu biliyor” diye yazdı.





