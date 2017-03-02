Ne izlesek diyenlere; 7 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında 3 Mart Cuma günü itibariyle, 3'ü yerli 7 film vizyona girdi.

Türk asıllı İtalyan Yönetmen Ferzan Özpetek'in, kendi kitabından sinemaya uyarladığı 'İstanbul Kırmızısı' yeni haftanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç gibi oyuncuların paylaştığı film, İstanbul'a yeni gelen bir adamın ve çevresindekilerin hikâyelerine odaklanıyor.

Ferzan Özpetek, 'İstanbul Kırmızısı' hakkında "İlk Türk filmim" tanımını yaparak, "Bu filmde gördüğünüz İstanbul bir süre sonra olmayacak! O yüzden filmi çekerken, şehirde duyulan pek çok sesi kaydettik. Ambulans sesleri, polis sirenleri, martı sesleri, yürüyüş sesleri, Boğaz’ın sesi, tabii ki ezan sesi, kilise çanları..." demişti.

'Reis'

Hüdaverdi Yavuz'un yönettiği ve Reha Beyoğlu, Özlem Balcı, Volkan Başaran, İsmail Hakkı Ürün, Ali Yaylı, Orhan Aydın, Bahar Hacıbektaşoğlu, Işık Yıldız ile Ahmet Bayaslan'ın oynadığı "Reis" izleyici ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşam hikayesinden esinlenerek sinemaya uyarlanan film, 1960'lı yıllarda başlayan yasaklar, toplumsal çatışmalar, Türkiye'nin o yıllardan günümüze kadar yaşadığı zorluklar konu edilerek hazırlandı.

Senaryosu Murat Özdil'e ait olan dram türündeki filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırıyor.

'İstanbul Kırmızısı'

Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Şerif Sezer ve Reha Özcan'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ferzan Özpetek bulunuyor.

Özpetek'in uzun bir aradan sonra Türkiye'de çektiği ilk film olan ve aynı isimli kendi kitabından sinemaya uyarladığı film, İstanbul'a yeni gelen bir adamın ve çevresindekilerin hikayelerine odaklanıyor.

'Yağmurlarda Yıkansam'

Derin İnce, Müge Ulusoy, Yeliz Tozan ve Engin Benli'nin başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini Gülten Taranç üstlendi.

Çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen film, kadına şiddeti konu ediniyor. Anne ve babası tarafından öldürülen Gamze adındaki genç bir kızın hikayesini odağına alan "Yağmurlarda Yıkansam", 15 yaşındaki Gamze'nin öfkesi, yalnızlığı, çaresizliği ve özlemlerini izleyici ile buluşturuyor.

'Alt Tarafı Dünyanın Sonu / It's Only the End of the World'

Vincent Cassel, Marion Cotillard, Nathalie Baye, Lea Seydoux ve Gaspard Ulliel'in oynadığı film, Fransız yazar Jean-Luc Lagarce'ın 1990 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlandı.

Xavier Dolan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Alt Tarafı Dünyanın Sonu", amansız bir hastalığa yakalandığı için ölümü artık an meselesi olan bir yazarın, 12 yıldır hiç görmediği ailesini ziyaret ederek onlara veda etmeyi planlamasının ardından aile üyelerinin bunca yıl sonra gelen ziyarete gösterdiği farklı tepkileri ve yazarın iç dünyasını beyaz perdeye yansıtıyor.

'Logan: Wolverine / Logan'

Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant'ın başrollerinde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor.

Senaryosunu Michael Green ve David James Kelly'in birlikte kaleme aldığı film, Hugh Jackman'ın son kez hayat verdiği Wolverine/Logan'ın genç bir mutantı ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmasını anlatıyor.

Orijinal Wolverine serisinin devamı neteliğindeki Logan, 2013'te gösterime giren "The Wolverine" filmiyle başlayan serinin 2. filmi olma özelliği taşıyor.

'Dehşet Evi / Sweet Home'

Rafa Martinez'in yönettiği filmde Ingrid Garcia Jonsson, Bruno Sevilla, Luka Peros , Jose Maria Blanco ve Mariona Perrier gibi isimler rol aldı.

İspanya yapımı gerilim ve korku türündeki film, sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği için boş durumdaki eski bir evi ayarlayan genç emlakçı Alicia ve erkek arkadaşının başından geçenleri konu ediniyor.

'The Founder'

John Lee Hancock'un yönetmenliğini üstlendiği ve Michael Keaton'ın başrolünde olduğu The Founder, ünlü fast food zincirinin kurucusu Ray Kroc'un hikayesini anlatıyor.

Ray Kroc'u canlandıran Michael Keaton'a başrolde Laura Dern, Linda Cardellini, Nick Offerman, Patrick Wilson ve John Carroll Lynch'ın eşlik ettiği filmin hikayesi, Amerika'da yaşayan girişimci ruhlu bir mikser satıcısının normalin üstünde sipariş alması ve buradaki potansiyeli fark etmesiyle başlıyor.