Ne döviz, ne borsa yatırımcı 'altın' dedi

En çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Altının güçlü seyri sürecek

Dünya Altın Konseyi Türkiye Genel Müdürü Murat Akman, üçüncü çeyrekte Türkiye'de altın talebinin, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artarak toplamda 99 tona ulaştığını bildirdi.Dünya Altın Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yatırımcıların global krizden kaçış yolları aradığı 2008 yılının üçüncü çeyreğinde altın talebi, dolar bazında tüm zamanların çeyrek rekorunu kırarak 32 milyar dolara ulaştı. 2008'in üçüncü çeyreğinde altın talebi dolar bazında 2008'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 45, tonaj olarak ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.Açıklamaya göre; İsviçre, Almanya ve ABD pazarlarındaki güçlü külçe ve sikke alımlarıyla birlikte, 2008'in üçüncü çeyreğinde perakende altın yatırım talebi yüzde 121 artışla 232 tona yükseldi. Üçüncü çeyrekte, Avrupa'da tüm yılların altın talebi rekoru kırıldı ve 51 ton külçe - sikke alımı gerçekleşti. Aynı dönemde Fransa'da 1980'lerin başından bu yana ilk kez altına ciddi miktarda yatırım yapıldı. Finansal belirsizlik nedeniyle altına dayalı borsa yatırım fonlarında 150 tonluk bir artış gözlendi.Düşük altın fiyatları nedeniyle altın takı talebi 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hindistan'da dolar bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 ve tonaj anlamında 40 tonluk artış gözlenirken; Orta Doğu, Endonezya ve Çin'de dolar bazında yüzde 40'ın üzerinde, tonaj anlamında ise yüzde 10'luk yükselme gerçekleşti. ABD'deki altın talebinde ise dolar bazında yüzde 9, tonaj olarak yüzde 29; İngiltere'de dolar bazında yüzde 5, tonajda yüzde 26'lık düşüş yaşandı.2008 yılının üçüncü çeyreğini değerlendiren Dünya Altın Konseyi (WGC) üst yöneticisi (CEO) James E. Burton, altının, paranın değerini koruma rolünün 2008 yılının 3. çeyreğinde ön plana çıkmasıyla birlikte yatırımcıların ve tüketicilerin altın taleplerinde artışlar yaşandığını, global ekonomiyi etkisi altına alan belirsizliğe bakıldığında altının güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam etmesini beklediklerini bildirdi.Üçüncü çeyrekte Türkiye'yi değerlendiren Dünya Altın Konseyi Türkiye Genel Müdürü Murat Akman ise şunları kaydetti:"2008'in üçüncü çeyreğinde altın fiyatlarındaki gerilemenin hem tüketiciler hem de altın sektörü tarafından değerlendirilmesiyle Türkiye'de altın talebi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak toplamda 99 tona ulaştı. yatırım talebi ise tüm yılların bütün çeyreklerin rekorunu kırarak yüzde 61 artışla 31,7 ton olarak gerçekleşti. Külçe ve sikke cinsinden perakende altın yatırım talebindeki artış YTL cinsinden neredeyse ikiye katlanarak 1,1 milyar YTL'ye ulaştı" ifadesini kullandı.