Ne dolar ne altında; para kuzuda

T24 - Kuzu eti fiyatları rekor kırdı. Eldeki küçükbaş hayvanlar kurban için saklanınca kuzu pirzolanın kilosu 70 TL'yi gördü. Kurbanlık fiyatları da 2'ye katlandı.



Kuzu kuzu olalı böyle kıymete binmedi. Kırmızı et fiyatlarına tavan yaptıran büyükbaş hayvan krizinden sonra şimdi de küçükbaş hayvan krizi çıktı. Üretici, zaten elinde sınırlı olan küçükbaş hayvanı Kurban Bayramı için saklayınca kuzu eti fiyatı rekor kırdı.



Radikal'in haberine göre, bir kilogram kuzu pirzolanın fiyatı 70 TL’yi görürken, küşneme 85-90 TL fiyatı ile tarihi zirvede. Kuzu pirzola son bir yılda yüzde 200’e varan fiyat artışı ile aynı dönemde yüzde 21 artan altını, yüzde 31 artan doları, yüzde 21 artan petrolü bile solladı.





Kuzu karaborsada



Fiyatları arttıran en büyük etken küçükbaş hayvan sayısındaki azalma. İhtiyacın karşılanması için küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon adedin üzerinde olması gerekiyor. Ancak Türkiye’deki küçükbaş hayvan sayısı şu anda 20 milyonun bile altında.



Büyükbaş hayvan krizini çözmeye çalışırken, küçükbaş hayvanların karaborsaya düştüğünü belirten Ertan Kasap yetkilisi Muharrem Yeşil, “Hayvan sayısı iyice azaldı. Köylü de Kurban Bayramı’nda fiyatlar daha da yükseleceği için elindeki kuzuyu piyasaya vermiyor.



Bayram için saklıyor. Hiçbir dönem küçükbaş hayvan bulmakta bu kadar zorlanmamıştık. Böyle bir artış da görmedik. Kuzudaki artış doları bile solladı. Geçen sene 200 TL’ye aldığımız 15 kg’lik küçük bir kuzu şu anda 400 TL” dedi.



Kurban olarak angusların çok talep görmediğini, bu nedenle de herkesin küçükbaşa yöneleceğini belirten Yeşil, “Fiyatlar daha da artacak” açıklamasını yaptı.



Polonez Pazarlama Direktörü Andaç Günsoy da Kurban Bayramı öncesinde restoranların da önlem olarak piyasadan yüklü miktarda kuzu çektiğini belirtti.





