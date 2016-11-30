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Spor

Ndiaye'ye Premier Lig'den teklif

Crystal Palace, iki yıl önce 330 bin Euro'ya transfer edilen Ndiaye için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı

30 Kasım 2016 11:44

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Osmanlıspor'un kapısını Senegalli yıldız Badou Ndiaye için çalacak.

Crystal Palace, Osmanlıspor’un yıldızı Badou Ndiaye için 8 milyon Euro'luk (29 milyon TL) bir teklif yapmayı hazırlanıyor.

Bodo Glimt’ten iki yıl önce 330 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlıspor forması ile çıktığı 57 maçta 17 gol kaydetti.

Daily Mail’de yer alan habere göre Crystal Palace’ın gözlemcileri Steaua Bükreş maçında takip ettikleri Ndiaye hakkında olumlu rapor verdi.

Ligde üst üste 6 maç kaybeden Crystal Palace takımının teknik patronu Alan Pardew, devre arasında kadrosunu güçlendirerek lige tutunmaya çalışacak.

Pardew’in transfer listesinde Ndiaye’nin yanı sıra Everton forması giyen orta saha oyuncusu James McCarthy’nin de olduğu iddia edildi.

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