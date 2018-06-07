Ndiaye'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Devre arasında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Stoke City'e giden Ndiaye, Stoke City'nin küme düşmesiyle birlikte adı yeniden sarı kırmızılılar ile anılmaya başlandı.

Galatasaray'a döneceği konuşulan Ndiaye, basında çıkan 'para' haberlerine tepki gösterirken sosyal medya hesabından "Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, Ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşam dilerim, önümüze bakalım Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.