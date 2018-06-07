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Spor

Ndiaye'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Ndiaye, basında çıkan 'para' haberlerine tepki gösterdi

07 Haziran 2018 21:07

Devre arasında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Stoke City'e giden Ndiaye, Stoke City'nin küme düşmesiyle birlikte adı yeniden sarı kırmızılılar ile anılmaya başlandı.

Galatasaray'a döneceği konuşulan Ndiaye, basında çıkan 'para' haberlerine tepki gösterirken sosyal medya hesabından  "Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, Ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşam dilerim, önümüze bakalım Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi. 

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