T24 LogoT24 Logo
Gündem

N.Ç için henüz yolun sonu değil

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocukların ve temsilcilerinin çocuk hakları ihlallerine karşı BM Çocuk Hakları Komitesine şikayet yolunu açan yeni ihtiyari protokolü görü

10 Ocak 2012 02:00

 
Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocukların ve temsilcilerinin çocuk hakları ihlallerine karşı BM Çocuk Hakları Komitesine şikayet yolunu açan yeni ihtiyari protokolü görüştü. Çocuklar bundan sonra hak ihlali karşısında taraf devlet aleyhine şikayette bulunabilecek. İlgili STK’lar,  protokolü ‘Çocuklar için AİHM’ modeline benzetiyor.  BM Protokolünde, çocukların başvurusunda iç hukuk yollarının kapanmasıyla ilgili bir koşul aranmıyor.


NÇ,  Uludere ve Van’lı çocuklar

Protokol, hukuki sonuçlar ya da toplumsal kabullerle mağdur edilen çocuklar için şikayet yolunu açıyor. Yani,  kamuoyunda ‘utanç davası’ olarak bilinen  N.Ç,  söz konusu protokol hayata geçtiğinde BM Çocuk Hakları  Komitesi’ne bireysel şikayette bulunabilecek. Uludere’de hayatını kaybeden çocukların  temsilcileri  ile  Van depreminin  çocukları,  barınma, beslenme, ve  sağlık gibi  temel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle şikayet başvurusu yapabilecek.


En az 10 ülkenin imzalaması gerekiyor

Ancak yeni protokolün en az 10 ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Bu konuda aralarında ECPAT’ın dahil olduğu 80 den fazla ulusal ve uluslararası STK’lar 2006 yılından bugüne kadar bu işle uğraştı.  Protokolün ortaya çıkmasıyla STK'lar, daha önceki çabalarını devletlerin bu protokolü imzalamaları için lobi çalışmaları için harcayacak.


Türkiye’nin gözünü diktiği protokol

BM protokolü, çocuk hakları ihlallerine mücadele veren STK’lar tarafından uzun zamandır ilgiyle beklendi. Protokolün, Türk hükümeti tarafından kabul etmesi için önümüzdeki günlerde seslerini yükseltecek kuruluşlardan biri de  Türkiye Çocuk  Zirvesi. Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden çocukların oluşturduğu, BM’nin akredite ettiği Türkiye Çocuk Zirvesi Genel Başkanı Ebrize Çeltikçi T24’e protokol ve bu protokolle nelerin değişeceğini değerlendirdi. 

Protokolün en az 10 üye devlet tarafından imzalandıktan  üç ay sonra yürürlüğe gireceğine dikkat çeken  Çeltikçi,  “Protokol, insan hakları temelinde çocukların her türlü istismar ve fena muamele karşısında korunmalarına olanak veren mekanizmanın güçlenmesini istemektedir”  dedi.  Çeltikçi’ye göre, yeni Anayasa bu protokol paralelinde düzenlemelere gitmeli. Ayrıca, çocuk istismarı şikâyet odak noktaları oluşturulmalı ve kurumsal yapılanma  tüm illerde en kısa zamanda geliştirilmeli.


Antakyalıoğlu:  N.Ç için yeni bir yol

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu, söz konusu protokolün taraf devletleri bağladığını söyledi. N. Ç  olayında, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilgili bir çok maddesinin  dikkate alınmadığını anlatan Antakyalıoğlu,  N.Ç’nin  ceza yasasının bakış açısına  göre yargılandığına dikkat çekti. “ N.Ç için yeni bir yol “ diyen Antakyalıoğlu, “ BM Çocuk Hakları Komitesi,  bir hak ihlali olup olmadığına bakacak. Bunun tespiti yapılacak.  Bu çocuk işçiliğinden, çocuk ticaretine kadar uzanan bir yelpaze.  Mesela, Van depreminin mağdur çocukları için de, barınma, beslenme, eğitim ve sağlık  haklarının ihlali  gerekçesiyle  şikayet hakkı doğabilecek. Uludere’de  ölen çocukların temsilcileri de şikayet yolunu  kullanabilecek”.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24