N.Ç. hayalini gerçekleştirdi, hukuk fakültesini kazandı

Mardin'de 13 yaşındayken 28 kişinin tecavüzüne uğrayan N.Ç hayalini gerçekleştirdi ve İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandı. N.Ç mezun olduktan sonra kendisi gibi mağdurların savunucusu bir avukat olacak.

2002 yılında Mardin’de henüz 13 yaşındayken aralarında kaymakamlık yazı işleri müdürü, bir yüzbaşı, muhtar ve korucuların da bulunduğu 28 kişinin cinsel istismar ve tecavüzüne maruz kalan N.Ç İstanbul’da bir üniversitede hukuk okuyacak.

N.Ç’nin davası görülürken Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemenin "N.Ç'nin sanıklarla rızasıyla birlikte olduğu" yönündeki kararını onaması kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

Dosya AİHM'e taşınmıştı. N.Ç. ise yeni bir kimlikle, yeni bir hayata başladı. Çevresindeki çok kısıtlı sayıda insan onun gerçekte kim olduğu biliyordu.

Bu kişilerden biri Avukat Eren Keskin, diğeri ise Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Komisyonu'nda çalışan Leman Yurtsever'di.

Sabah gazetesinin haberine göre şimdi 21 yaşında olan N.Ç. 2003'te yerleştirildiği Adana Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçarak Eren Keskin ve Leman Yurtsever'in yanına gelmişti.

Keskin ve Yurtsever N.Ç.'nin bakımı ve davasını üstlenmişti. İstanbul'da, Keskin ve Yurtsever'in yanında yaşamını yeniden inşa eden genç kız, 9 yıl önce yaşadıklarıyla anılmak istemiyordu. Avukat Eren Keskin'i de örnek alarak, hukukçu olmayı hedefliyordu. N.Ç.'nin bu hayali gerçek oldu.



Kadın savunucusu olacak



Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Kahraman Eroğlu, N.Ç.'nin bu yıl girdiği üniversite sınavında hukuk fakültesini kazandığını söyledi.

Eroğlu şunları söyledi: "N.Ç ile İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığım yıllarda tanıştım. Olay sonrası onu koruma altına almıştık.

Şimdi isteyince bana ulaşıyor. Geçen gün bir arkadaşıyla konuştum. Arkadaşı bana N.Ç.'nin İstanbul'da bir devlet üniversitesinin hukuk fakültesini kazandığını söyledi. Üniversitenin adını söyleyemem.

Zaten istediği de hep bir hukukçu olmaktı. Belki de kendisi gibi mağdur insanların savunucusu olmak istiyordu. N.Ç. başarılı bir avukat olarak karşımıza çıkacak. Belki kimse onun N.Ç. olduğunu bilmeyecek ama o kadınların savunucusu olacak."



N.Ç.'nin davası şimdi AİHM'de



Olayın ardından görülen davada Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi faillere alt sınırdan ceza uygulamış, bu kararını "N.Ç.'nin tecavüzlere karşı koymadığı için rızası olduğu ve her şeyin farkında olduğu" savıyla açıklamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel mahkemenin kararının onanması yönünde mütalaa sunmuştu.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kararı onamasıyla dava kapanmış oldu ve kanunen en az 5 sene ceza alması gereken 28 fail, 1 yıl 8 ay ile 5 yıl arasında ceza aldı. Davayla ilgili dosya şu anda AİHM'de inceleniyor.