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Yaşam

N.Ç: 60 yıl verseler de rahatlamam

Adalete inancı kalmadığını söyleyen N.Ç., “60 yıl verseler de rahatlamam” dedi.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - Henüz 13 yaşındayken 26 kişinin tecavüzüne uğrayan ve Yargıtay’ın zanlılar hakkındaki ‘ceza indirimi’ kararı sonrası, Cumhurbaşkanı ve bakanlardan sokaktaki vatandaşa kadar herkesin gündemine tekrar oturan N.Ç., Radikal Gazetesi’nden Pınar Öğünç’e konuştu.


Adalete inancı kalmadığını söyleyen N.Ç., “60 yıl verseler de rahatlamam” dedi. TV ve gazetelerde yayınlanan haberlerde 13 yaşında olduğu anlatılan N.Ç., artık 21 yaşında genç bir kadın. İngilizce öğreniyor ve üniversiteye hazırlanıyor. Hukuk eğitimi almak istiyor. Radikal Gazetesi’nden Pınar Öğünç’ün kaleminden N.Ç. portresi:


“O istiyor ki, başka şeyler konuşalım. Depremde düzgün dağıtılmayan yardımlardan konuşalım mesela.



Bir de güçlü mü olayım?


Aşktan ya da KCK tutuklamalarından; ne bileyim falın ne kadar gerçek olduğundan, yağmur öncesi kararan gökyüzünün güzelliğinden. Ama bunları yazmayacağım. İstediği neyse ondan konuşalım istiyorum ben de. Hem ne sorayım, ne diyeyim ki. Sadece bir ara, onun yaşadığı acılar hakkında basına konuşanlar için, ‘O kadar büyük bir şeyin üzerinden atlamışsın ki, o insanların kafanı meşgul etmesine izin vermemeye çalış’ diyorum. ‘Sen o kadar güçlü bir kadınsın ki’ Gözlerini gözlerimin içine düşürüp, ‘Ama ben güçlü olmak istemiyorum ki’ diyor. ‘Ben de senin gibi etten kemiktenim. O kadar şeyi yaşamışım, bir de üzerine güçlü mü olayım.’”



Facebook örgütlü protesto


Yargıtay’ın N.Ç. kararına tepki gösteren vatandaşlar sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta örgütlenip dün Taksim Mey-danı’ndan Tünel’e kadar yürüdü. Sanatçı Şevval Sam’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişilik grup Tünel’de oturma eylemi yaptı. Basın açıklamasında “Biz bu adaletsizliği kendi vicdanımızda mahkum ediyoruz” denildi.


 

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