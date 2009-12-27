NBC'den Türkiye'ye Kürdistan özrü

T24 -

"Today's Show" adlı programda geçen hafta, sınırı yasadışı yollardan geçtikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Amerikalı dağcıyla ilgili haberinde Türkiye’nin bir bölümü “Kürdistan” olarak göstermişti.NBC Televizyonu düzeltmesinde şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta 3 Amerikalı dağcının İran'a girdiği bölgeyi tarif ederken, NBC News, bir bölgeyi 'Kürdistan' olarak tanımlayan bir harita gösterdi. Irak'ın içinde 'Kürdistan' olarak bilinen bir siyasal bölge olmakla birlikte, gösterilen harita, Türkiye ve Suriye'nin kimi bölümlerini de içine aldı. Yapılan hatadan dolayı üzgünüz."

NBC, Türkiye'yi Kürdistan olarak göstermişti

ABD’nin en büyük televizyon kuruluşlarından biri olan NBC televizyonu tarihi bir hataya imza attı ve en çok izlenen sabah haber kuşağı programı"Today’s Show" da Türkiye, Kürdistan olarak gösterildi.



Konuyu haber yapıp programlarında NBC televizyonunu yapmış olduğu hatadan dolayı kınayan, New York merkezli Türk radyosu "Radyo Türküm’ü arayan ABD’de yaşayan Türk vatandaşları NBC’ye olan tepkilerini dile getirdiler. Radyo Türküm’ün Yayın Müdürü Sinan Ödeş, "NBC’nin yaptığı ayıba programlarımızda yer verince, dinleyicilerimizden NBC’nin programını ve yöneticilerini eleştiren çok sayıda tepki aldık" dedi.



Radyo Türküm’ün internet sitesinde yer alan haberde şöyle:



"NBC televizyonunda sabah saatlerinde yayınlanan "Today’s Show" İran tarafından sınırı izinsiz geçmek suçuyla alıkonulan 3 ABD vatandaşı gençle ilgili haberi verirken gençlerin sınırı geçtikleri bölgeyi Kürdistan olarak gösterdi. Bahsi geçen haberde İran tarafından alıkonulan 3 gençten Sarah Shourd’un annesinin İran hükümetine yönelik mesajı yer aldı. Bu mesajda Anne, gençlerin İran’a saygısızlık yapmak istemediğini, onların iyi insanlar olduğunu vurgulayarak bırakılmasını diledi. Ancak böylesine bir haberde bile yine Türkiye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyen NBC televizyonu ve Today’s Show yapımcıları, haritanın üzerine Kürdistan ibaresini yerleştirdi. Radyo Türküm ailesi olarak dünya devletlerince tanınmayan, varolmayan, resmi belgelerde adı bile geçmeyen bu hayali ülkeyi varmış gibi gösteren NBC’yi kınıyoruz"

