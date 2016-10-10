NBC Trump'ı konuşturan sunucuyu açığa aldı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın 2005 yılından kalma kadın düşmanı sözlerinin skandala yol açmasının ardından Amerikan NBC televizyonu sunucu Billy Bush'u açığa aldı. Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Jeb Bush ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un yeğeni olan Billy Bush söz konusu videoda Trump ile mülakat yapan kişiydi ve o da ağza kolay alınmayacak ifadeler kullanmıştı.

NBC ‘Today Show' program amiri Noah Oppenheim, Bush'un açığa alınması gerekçesiyle yayınladığı mesajda ‘Billy Bush'un videodaki söz ve davranışlarının kabul edilemez olduğunu' belirtti. Cuma günü özür dileyen Bush'un ‘zorunlu izninin' ne kadar süreceği açıklanmadı.

Cumhuriyetçiler Trump'u istemiyor

Skandal videonun yayınlanmasından sonra Donald Trump'a cephe alan Cumhuriyetçi Parti ileri gelenlerine yenileri eklenmeye başladı. Trump yayınladığı video mesajında 2005 tarihli kayıtta söylediklerinden dolayı özür dilemiş ve kendisini eleştiren politikacıları ‘ikiyüzlülükle' suçlamıştı. Hillary Clinton ile çıktığı ikinci canlı yayında yeniden özür dileyen Donald Trump Hillary Clinton'un eşi eski Başkan Bill Clinton'un evlilik dışı ilişkilerine değindi.

‘Tiksindirici'

‘New York Times' gazetesinin bir haberine göre Cumhuriyetçi Partili 36 Kongre üyesi ve eyalet valisi daha Donald Trump'tan desteğini çekti. Eski Başkan adaylarından John McCain, Trump'a oy vermeyeceğini açıklarken eski Dışişler Bakanı Rice, Twitter mesajında, ‘Donald Trump’ın Başkan olamayacağını ve çekilmesi gerektiğini', duyurdu. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan, Donald Trump'ın kadınlar hakkında söylediklerini ‘tiksindirici' bulduğunu söyledi. Ünlü aktör Robert De Niro milyarder işadamını ‘yumruklardım' derken, sinema yıldızı ve eski politikacı Arnold Schwarzenegger de, ‘Amerikan vatandaşı olduğu 1983 yılından bu yana ilk kez bir Cumhuriyetçi adaya oy vermeyeceğini' söyledi. Dört Başkan adayına danışmanlık yapan David Green bir televizyon programında Trump yüzünden cumhuriyetçi Parti'de ‘iç savaş' çıkacağı tahmininde bulundu.