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Spor

NBA'yı sarsan ırkçı tapenin cezası kesildi

NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın patronu Donald Sterling, ırkçı söylemlerinden dolayı ömür boyu men cezasına çarptırıldı

30 Nisan 2014 10:47

AHMET ALTAN

Los Angeles Clippers'ın patronu Donald Sterling'in, ırkçı söylemlerinden dolayı ömür boyu men cezası ve 2.5 milyon dolar para cezası aldı.

Sterling, 2.5 milyon dolar para cezası ve ömrü boyunca Clippers maçlarından, antrenmanlarından ve organizasyonlarından men edilme cezası aldı.

NBA Başkanı Adam Silver, konuyla ilgili basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Donald Sterling´in ses kayıtlarını itina ile inceledik. Ses kayıtlarının ona ait olduğu kararını aldık. Söylemlerinde kullandığı ırkçılık teşkil eden ifadeler üzerinden kendisine bu cezayı veriyoruz. Bu cezayı kendisine verirken, geçmişindeki yine özel hayatında buna benzeyen legal davalardan yola çıkmadık. Aldığımız karar tamamen bu son yaptığı ses kayıtları üzerinden olmuştur.

Donald Sterling ile 20 yıldır tanışırız, şimdiye kadar az da görüşsek, bu tip bir açıklamasına şahit olmamıştım. Bu kararı almamızdaki kesinlik tamamen insanlığın temel hak ve hukuk inançları üzerinden olmuştur. Bu noktadan sonra artık, Donald Sterling'in bir an evvel takımını satmasını ve NBA'den tamamen uzaklaşmasını istiyoruz, takımını satması konusunda diğer takım sahiplerinden de destek bekliyoruz.

Umarım verdiğimiz bu karardan bütün NBA'deki oyuncularımız ve çalışanlarımız memnun kalmıştır. Verdiğimiz karar sadece Donald Sterling için geçerlidir, Sterling ailesindeki takım üzerinde hakkı olan diğer aile fertlerini bağlamaz."

 

'Karardan memnunuz'

 

NBA Oyuncuları Derneği de Adam Silver'ın bu kararının ardından Los Angeles´ta bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında söz olan baskan Roger Mason, "Bu karardan memnunuz ama Sterling'in tamamen NBA'den çıkarılması için takım sahiplerinden de ayrıca destek bekliyoruz" dedi.

Efsanevi NBA oyuncusu Kareem Abdul Jabbar da, kararla ilgili olarak, "Kararın kısa sürede kesin ve net bir şekilde verilmesi bizleri çok sevindirdi. Adam Silver'ı bu adil duruşundan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers'ta forma giyen Steve Nash ise, "NBA, insanlık haklarını koruyan hassas bir konuda gereken cezayı verdi. Oyuncular olarak buradaki sergilediğimiz duruştan gurur duydum" diye konuştu.

Los Angeles Valisi Garcetti de, "Bugün burada Lakers taraftarının, Lakers oyuncularının, Clippers'ın davasında yanlarında olmaları çok güzel. Los Angeles için yeni bir sayfa açıldı bugün. NBA'in kararını alkışlıyorum" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte artık Donald Sterling'in Clippers takımını satması medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. Donald Sterling'in 1981 yılında 12.5 milyon dolar'a aldığı Clippers'ın değeri bugün 700 milyon dolar civarında.

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