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Dünya

NBA'nın en iyi 500'ü arasında!

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 500 oyuncusu arasında gösterildi...

06 Nisan 2011 03:00

T24 - NBA'de mücadele eden Türk oyuncu Hidayet Türkoğlu, Amerikan Slam Dergisi tarafından NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 500 oyuncusu arasında gösterildi.

NBA'e ilk adım attığı günden itibaren elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Hidayet Türkoğlu, Amerikan Slam Dergisi'nin yayınladığı, NBA tarihinin en yi 500'ü arasında yer buldu. Türkoğlu, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant gibi isimlerin yer aldığı listede yer almayı başardı. Hidayet Türkoğlu, listedeki tek Türk olarak da tarihe geçti.



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