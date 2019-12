-NBA'li Oyuncular, yeterince taviz verildiği düşüncesinde NEW YORK (A.A) - 29.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), lokavtın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelerde dün gece de anlaşma sağlanamadı ve kasım ayındaki tüm maçlar iptal edildi. NBA Başkanı David Stern, yaptığı açıklamada, şu aşamada NBA takımlarının sahipleri ve oyuncular sendikası arasında anlaşmaya varılamadığını ve bu şartlarda ik haftanın daha iptal edilmesinin gerektiğini söyledi. Daha önce, kasım ayında başlayacak 2011-2012 sezonunun ilk iki haftasının ertelendiğini açıklayan Stern, kasım ayındaki tüm maçların iptal edildiğini ve lokavt nedeniyle bir takımın normal sezon boyunca 82 maç yapamayacağını belirtti. -3 günde sonuç çıkmadı- New York'da üç gündür aralıksız süren görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedilse de bunlar lokavtın tamamen bitmesi için yeterli olmadı. Görüşmelerde özellikle iki madde, anlaşmazlık konusu olarak masada bulunuyor. Oyuncu maaşları ile ilgili maddede ilerleme sağlandığı, ancak görüşmelerin NBA gelirlerinin paylaşılması konusunda tıkandığı belirtiliyor. NBA takımlarının sahipleri, ligdeki 30 takımdan 22'sinin geçen sezon zarar ettiğini ve bu nedenle oyuncu gelirlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor. Yöneticiler, ilk önce son sözleşmede yüzde 57 olarak belirlenen oyuncu gelirlerini yüzde 47'ye çekmek ve oyuncularla daha kısa süreli kontratlar imzalanmasını talep ettiler. Oyuncular sendikası ise görüşmelerde, yüzde 57 olan gelirleri yüzde 53'e indirmeyi kabul etti. Son görüşmelerde oyuncular bu oranı yüzde 52,5'e kadar çekmişti. Oyuncular sendikası, dünkü görüşmede bu oranı yüzde 52'ye düşürmeyi de kabul etti, ancak takım sahipleri bu oranın yüzde 50-50 olarak belirlenmesinde ısrarcı oldu. -Oyuncular, gerekli tavizi verdiğini düşünüyor- NBA Başkanı Stern, açıklamasında, sendika yetkililerinden Billy Hunter'ın, ''Yüzde 52'den bir kuruş aşağı olmaz'' dediğini ve dosyalarını alıp odayı terk ettiğini dile getirdi. Stern, kasım ayını maçsız geçmenin vereceği maddi zararı da hesaplayacaklarını ve sonraki tekliflerini buna göre şekillendireceklerini belirtti. Hunter da, yaptığı açıklamada, çok taviz verdiklerini ama yetmediğini söyledi. Hunter, Sendika Başkanı Derek Fisher ile daha önce yüzde 50'lik bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini belirterek, takım sahiplerinin de geri adım atmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını kaydetti. Fisher ise, ''Bugün anlaşma günü değildi. 10 yıllık bir anlaşmayı aceleye getiremeyiz'' diye konuştu. Oyuncular, başta yüzde 57 olan paylarından yüzde 52'ye inmeleri nedeniyle 10 yıllık anlaşmada toplam 1,5 milyar dolarlık taviz verdiklerini, başka taviz veremeyeceklerini belirtiyor. Taraflar arasında şu an başka bir görüşme yapılması planlanmıyor. NBA tarihinde ikinci kez maçlar iş sözleşmesindeki bir anlaşmazlık nedeniyle ertelendi. Daha önce benzeri bir kriz 1998-1999 sezonunda meydana gelmiş ve o dönem normal sezonda bir takım 82 yerine 50 maç yapmıştı. 1998-1990 sezonu şubat ayında başlamış, lokavt 204 gün sürmüştü.