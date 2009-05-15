NBA'in en iyi beşi açıklandı



Dwyane Wade, Kobe Bryant, LeBron James, Dirk Nowitzki ve Dwight Howard sezonun en iyi beşine seçildiler.





NBA’de sezonun en iyi beşi açıklandı. Yapılan oylama sonunda belirlenen beşte Cleveland Cavaliers’tan LeBron James, oy veren 122 gazetecinin de birinci beşinde yer alarak 610 puanla en iyi beşe seçildi. Basketbolcuların ilk beş oyları için 5, ikinci beş için 3, üçüncü beş için 1 puan aldığı oylama sonucunda 2008’in en değerli oyuncusu Kobe Bryant, yılın savunmacısı Dwight Howard, 2007’nin MVP’si Dirk Nowitzki ve 2006’da final serisinin en değerli oyuncusu Dwyane Wade ilk beşe seçildiler.



Üst üste ikinci kez en iyi beşe seçilen LeBron James, sayı krallığında ikinci, top çalma krallığında sekizinci ve asist krallığında da 10. sırada yer aldı. James, sezon boyunca dört kez Doğu Konferansı’nda ayın oyuncusu seçilmişti.



NBA’de sezonun en iyi ikinci beşindeyse New Orleans’ın oyun kurucusu Chris Paul, Portland Trail Blazers’tan Brandon Roy, Boston Celtics’in forveti Paul Pierce, San Antonio Spurs’ün pota altı oyuncusu Tim Duncan ve Houston’dan Çinli pivot Yao Ming yer alıyor.



Denver Nuggets’lı Chauncey Billups ve Carmelo Anthony’nin yer aldığı üçüncü beşteyse Avrupalı oyuncular Tony Parker ve Pau Gasol’ün yanında Phoenix Suns’lı Shaquille O’Neal bulunuyor.



