-NBA'İN "ÇAYLAĞI" İLK SEZONUNDA LİDERLİK GÖRDÜ NEW YORK (A.A.) - 13.04.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli Basketbolcu Ömer Aşık'ın da formasını giydiği Chicago Bulls, son maçında New York Knicks'i Madison Square Garden'da 103-90 yenerek Doğu Konferansı'nı güçlü takımların önünde lider tamamladı. Lebron James, Dwayne Wade'li Miami Heat, Kevin Garnett, Paul Pierce'li geçen senenin finalisti Boston Celtics, güçlü Orlando Magic ve Amare Stoudemire ile Carmelo Anthony'li New York'u geçerek Doğu Ligi'ni lider tamamlayan Bulls'ta Milli yıldız Ömer Aşık da ilk sezonunda iyi bir performans ortaya koydu. Normal sezonu, 12.2 dakika süre, 2.8 sayı, 3.8 ribaunt ortalaması ile tamamlayan Ömer Aşık, New York Knicks karşısında sahada 9 dakika 33 saniye kaldı ve bu sürede 2 sayı yapıp 3 de ribaunt aldı. Maç sonrası, Madison Square Garden'da soyunma odasında açıklamalarda bulunan Aşık, ilk yılında böyle bir başarı elde etmenin kendisine gurur verdiğini belirtti. Takım içinde herkesten destek gördüğünü, Chicago Bulls'un efsane oyuncularından Scottie Pippen'ın da zaman zaman antrenmanlara gelerek kendisiyle konuştuğunu, yapması gerekenlerini söylediğini dile getiren genç oyuncu, ''NBA çok zor bir lig. Burada kalıcı olmaya çalışıyorum. İlk yılımda normal sezonu lider tamamlamaktan da ayrı bir mutluluk duydum'' ifadesini kullandı. Ömer Aşık, play-off'larda İndiana Pacers'ı ilk turda zorlanmadan geçeceklerini savunarak, yarı finalde Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'e karşı mücadele edeceklerini söyledi. -''TÜRKİYE VE NBA ÇOK FARKLI''- Türkiye ve Amerika'da basketbolun çok farklı oynandığını vurgulayan Ömer Aşık, şöyle devam etti: ''Chicago'ya alışmak zaman alıyor. Ligin en köklü takımlarından birinde oynamak benim için büyük avantaj oldu. Burada gözlemlediğim Amerika'da basketbolun hem spor, hem eğlence hem de ticaret olarak görülmesi. NBA ligi bir sektör, seyirciler eğlenmesini biliyorlar. Takımlar da bu sporu bir ticaret olarak görüyor ve büyük paralar kazanıyorlar. Sistem çok güzel işliyor. Türkiye'de ise biz duygusal insanlar olduğumuz için basketbol da diğer sporlar gibi çok farklı. Türkiye'deki fanatiklik ile buradaki fanatiklik birbirinden ayrılıyor.'' Normal sezonun son maçında Madison Square Garden'da Chicago Bulls'ta Derrick Rose 26 sayı, Deng 23 sayı, Carlos Boozer 13 sayı, Joahim Noah ise 13 sayı ile mücadele etti. Bulls'da takımın Doğu Konferansı'nı lider olarak kapatmasında en büyük etken olarak görülen oyun kurucu Derrick Rose'un adı, NBA'de En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü için de en önemli aday olarak öne çıkıyor. New York Knicks'te ise yıldız oyuncu Carmelo Anthony 21 sayı ile oynadı. New York Knicks sezonu altıncı sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan ekiplerin arasında yer aldı.