-NBA'deki lokavta son verilmesi için görüşmeler sürüyor NEW YORK (A.A) - 28.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), 1 Temmuz'dan beri süren lokavtın sona erdirilmesi için görüşmeler sürüyor. New York'ta dün gece biraraya gelen ve 7 saat görüşen taraflar, görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi. Görüşmenin ardından basına konuşan NBA komisyon üyesi David Stern ve oyuncular sendikası yetkililerinden Billy Hunter, anlaşmaya varılması konusunda olumlu düşündüklerini ifade etti. Hunter, ''Anlaşmadan uzak olmadığımızı düşünüyorum'' derken, Stern, ''Yarın önemli ilerleme kaydedeceğimizi tahmin ediyorum'' diye konuştu. NBA'de, oyuncular sendikası ve takım sahipleri arasında gelirlerin paylaşılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Temmuz'da lokavt kararı alınmış, anlaşmazlığın sürmesi üzerine 2011-2012 sezonunun 1 Kasım'da başlayacak ilk iki haftası iptal edilmişti. -Anlaşmazlık- Taraflar, özellikle gelirlerin paylaşılması ve oyuncu maaşlarıyla ilgili sistem üzerinde anlaşamıyor. NBA takımlarının sahipleri, ligdeki 30 takımdan 22'sinin geçen sezon zarar ettiğini ve bu nedenle oyuncu gelirlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor. Yöneticiler, ilk önce son sözleşmede yüzde 57 olarak belirlenen oyuncu gelirlerini yüzde 47'ye çekmek ve oyuncularla daha kısa süreli kontratlar imzalanmasını istedi. Oyuncular sendikası ise görüşmelerde, yüzde 57 olan gelirleri yüzde 53'e indirmeyi kabul etti. Son görüşmelerde oyuncuların bu oranı yüzde 52,5'e kadar çektiği belirtiliyor. Ancak, takım sahipleri bu oranın yüzde 50-50 olarak belirlenmesinde ısrarcı ve görüşmeler bu nedenle sonuca ulaşmıyor.