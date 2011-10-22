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Spor

NBA'deki lokavt sona ermiyor

NBA, takım sahipleriyle oyuncular sendikası arasında yapılan görüşmelerde, lokavtın sona erdirilmesi ve sezonun başlaması konusunda olumlu adım atılamadı.

22 Ekim 2011 03:00

T24 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), takım sahipleriyle oyuncular sendikası arasında yapılan görüşmelerde, lokavtın sona erdirilmesi ve sezonun başlaması konusunda olumlu adım atılamadı.
 

Daha önce federal ara bulucu George Cohen'in de katıldığı görüşmelerde ilerleme sağlansa da, hafta içinde sürdürülen görüşmelerde tarafların talepleri arasındaki uçurum kapanmadı.


Üç güne yayılan, 30 saat süren ve dün sona eren görüşmelere katılan San Antonio Spurs'ün sahibi Peter Holt, ''Birbirimizi biraz yıprattık'' dedi ve iki tarafın da adım atmadığını söyledi.


NBA takımları adına konuşan Adam Silver da, talepler arasındaki uçurumun kapanmadığını ve şu an için yeni görüşme ayarlanmadığını belirtti.



Talepler


Taraflar, özellikle gelirlerin paylaşılması ve oyuncu maaşlarıyla ilgili sistem üzerinde anlaşamıyor.


NBA takımlarının sahipleri ligdeki 30 takımdan 22'sinin geçen sezon zarar ettiğini ve bu nedenle oyuncu gelirlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor. 


Yöneticiler, ilk önce son sözleşmede yüzde 57 olarak belirlenen oyuncu gelirlerini yüzde 47'ye çekmek ve oyuncularla daha kısa süreli kontratlar imzalanmasını istediler.


Oyuncular sendikası ise görüşmelerde, yüzde 57 olan gelirleri yüzde 53'e indirmeyi kabul etti.


Son görüşmede oyuncuların bu oranı yüzde 52,5'e kadar çektiği belirtiliyor.


Ancak, takım sahipleri bu oranın yüzde 50-50 olarak belirlenmesinde ısrarcı ve görüşmeler bu nedenle sonuca ulaşmıyor.



Oyuncular


Los Angeles Lakers'da forma giyen NBA Oyuncuları Birliği'nin Başkanı Derek Fisher, ellerinden geleni yaptıklarını ve çözüme ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.


Görüşmeleri kesmeyi amaçlamadıklarını, ancak takım sahiplerinin yüzde 50'den yukarı çıkmaya niyeti olmadığını düşündüklerini belirten Fisher, iki tarafın da görüşmelerden zaferle çıkamayabileceğini, ancak oyunun tekrar başlaması ve oyuncuların yeniden sahaya çıkması gerektiğini ifade etti.


NBA'de, oyuncular sendikası ve takım sahipleri arasında gelirlerin paylaşılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Temmuz'da lokavt kararı alınmış, anlaşmazlığın sürmesi üzerine 2011-2012 sezonunun 1 Kasım'da başlayacak ilk iki haftası iptal edilmişti.


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