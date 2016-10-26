NBA'de yabancı oyuncu istilası

NBA'de 2016-2017 sezonunda takım kadrolarında bulunan 41 ülkeden 113 uluslararası oyuncuyla lig tarihinin rekoru kırılacak.

Bu rakamla, ligde 2014-2015 sezonuna ait 101 kişilik uluslararası oyuncu sayısı rekoru geride bırakılacak.

Kanada, 11 basketbolcuyla ABD'nin ardından ligde en fazla oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'den 3 oyuncu

haberler.com'un haberine göre; sıralamada 10 basketbolcuyla ikincilikte yer alan Fransa'yı 9 oyuncuyla Brezilya, 8 oyuncuyla Avustralya izliyor. Türkiye'den ise Ersan İlyasova, Ömer Aşık ve Enes Kanter ligde mücadele ediyor.

Utah Jazz, takımda görev yapan 7 uluslararası oyuncuyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors 6 uluslararası oyuncuyla Utah Jazz'ı takip ediyor.

Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks ise yeni sezona 5 uluslararası oyuncuyla katılıyor.