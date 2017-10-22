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Spor

NBA'de son şampiyon Warriors'tan 2. mağlubiyet

Bitime 45 saniye kala Stephen Curry ve Kevin Durant oyundan atıldı

22 Ekim 2017 14:30

NBA’de konuk olduğu Memphis Grizzlies’e 111-101 yenilen Golden State Warriors, 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

Bitime 45 saniye kala yaşanan bir pozisyonun ardından hakemin kararını beğenmeyen  Stephen Curry, dişliğini hakeme fırlattı. Hakem önce Curry’yi sonra itirazını sürdüren Kevin Durant’ı oyundan ihraç etti.

Grizzlies’in İspanyol pivotu Marc Gasol 34 sayı, 14 ribauntla double double yaptı. Tyreke Evans 12 sayı, 7 ribaunt, Mike Conley ise 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.

Warriors cephesinde ise Stephen Curry’nin 37 sayı, 6 ribaunt ve Kevin Durant’ın 29 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

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