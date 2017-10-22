NBA'de son şampiyon Warriors'tan 2. mağlubiyet

NBA’de konuk olduğu Memphis Grizzlies’e 111-101 yenilen Golden State Warriors, 3. maçında 2. yenilgisini aldı.
Bitime 45 saniye kala yaşanan bir pozisyonun ardından hakemin kararını beğenmeyen Stephen Curry, dişliğini hakeme fırlattı. Hakem önce Curry’yi sonra itirazını sürdüren Kevin Durant’ı oyundan ihraç etti.
Grizzlies’in İspanyol pivotu Marc Gasol 34 sayı, 14 ribauntla double double yaptı. Tyreke Evans 12 sayı, 7 ribaunt, Mike Conley ise 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.
Warriors cephesinde ise Stephen Curry’nin 37 sayı, 6 ribaunt ve Kevin Durant’ın 29 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.